У Москві вкрали ікону Божої Матері за 350 метрів від будівлі ФСБ (відео)

На опублікованому відео можна бачити, як жінки виносять ікону із приміщення РПЦ. Раніше ікона знаходилася в церкві міста Харцизьк Донецької області.

У центрі Москви було викрадено ікону Божої Матері Боголюбської, яку раніше незаконно вивезли з Донбасу. Відео події опублікував один із Telegram-каналів.

Крадіжка сталася у храмі, розташованому за кількасот метрів від управління ФСБ на Луб'янці. На опублікованому відео можна розглянути, як жінки виносять ікону із будівлі РПЦ.

До того, як потрапити до Москви, ікона знаходилася у церкві міста Харцизьк Донецької області.

У крадіжці підозрюють кількох жінок, серед яких і вихідці з Маріуполя.

Нагадаємо, що чернець попросив у Будди грошей на ремонт храму та зірвав джекпот. Свій виграш — трохи більше ніж 174 тисячі доларів — 63-річний Пхра Аджан Прафас має намір витратити на ремонт храму, як і планував спочатку.

Також повідомлялося, що чернець УПЦ МП викрав гроші з церковної скарбниці, а потім спалив і церковну будівлю разом із найближчим магазином. За даними правоохоронців, двічі судимий "герострат" із Мілієво Чернівецької області визнав, що влаштував підпал у приміщенні церкви.

Також повідомлялося, що російські курсанти обстрілюють територію України, складаючи таким чином іспити. Під обстріл потрапляють і церкви.

Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євген Силкін розповів, що російські курсанти-артилеристи приїжджають на прикордонну територію і обстрілюють довільно обраний об'єкт на карті. Це можуть бути і цивільні будинки, і відкрита місцевість. При цьому страждають мирні громадяни.