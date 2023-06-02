"Найшвидша дівчина Коннектикуту" подає до суду через програш транс-бігунам (фото)

За словами Челсі Мітчелл, два трансгендерні спортсмени забирають можливості у біологічних жінок. Від такої конкуренції постраждали 85 дівчат.

20-річна Челсі Мітчелл намагається домогтися, щоб оцінки у жіночому спорті були б, за її словами, послідовнішими. Вона програла близько 20 забігів через політику штату Коннектикут, яка дозволяє трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях. Про це повідомляє The New York Post.

Тепер Мітчелл, яка оголосила себе "найшвидшою дівчиною Коннектикуту", протестує проти політики свого штату в суді.

"Зрештою, вся справа у справедливості, у біології", — пояснила вона.

Челсі Мітчелл, у центрі

Її рішення підтримують інші учасниці змагань з легкої атлетики. Загалом чотири позивачі подали колективний позов, намагаючись добитися того, щоб асоціація шкіл Коннектикуту скасувала правило, що дозволяє трансгендерним спортсменам змагатися разом з іншими.

Челсі Мітчелл, ліворуч

Челсі показала рекордний час у змаганнях у 2016 році і стверджує, що відтоді її результати ставали лише кращими. За її словами, під час змагання, в якому брало участь кілька транс-спортсменів, і в якому вона програла, всім було очевидно, що ці спортсмени мають величезну перевагу.

Челсі Мітчелл

"Два спортсмени забирають так багато можливостей у біологічних жінок. Навіть незважаючи на те, що їх двоє, вони перемагали у 15 чемпіонатах штатів", — сказала Челсі, додавши, що загалом постраждали 85 дівчат, які також брали участь у змаганнях.

Челсі Мітчелл

Нагадаємо, що у Москві затримали екс-капітана ФСБ, який хотів стати жінкою за час війни. Будучи носієм держтаємниці, трансгендерна жінка не має права виїжджати за межі РФ до 2026 року.

Також повідомлялося, що улюблениця телеекранів дівчинка-підліток стала мільйонеркою у 15 років. Ізабелла Барретт підкорила серця телеглядачів у віці п'яти років у шоу Toddlers and Tiaras.