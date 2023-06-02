У Грузії померла жінка, яка називала себе матір'ю Володимира Путіна (фото)

За словами грузинських журналістів, Віра Путіна народилася 1926-го року на території сучасної Росії. Вона розповідала, що народила сина від одруженого чоловіка, а тому поїхала до Грузії.

У Грузії віком 97 років померла жінка, яка стверджувала, що є матір'ю президента РФ Володимира Путіна. Так, Віра Путіна була похована у селі Метеху, де тривалий час прожила разом із чоловіком. Про це повідомив телеканал Mtavari.

Як повідомляє NEWSGEORGIA, що Віра Путіна народилася 1926-го року на території сучасної Росії, у Пермській області. Вона заявила, що навчалася в технікумі і зустрічалася з уже одруженим чоловіком, але не знала про його сімейний стан.

У матеріалі сказано, що вона повернулася до своїх батьків у Терьохіно, де й народила Володимира Путіна у 1950-му році. Потім Віра вийшла заміж за грузина і разом із сином переїхала до Метехи, Грузії. вітчим погано ставився до Вови, а тому вона вирішила відправити сина до своїх батьків.

Віра Путіна заявляла, що відразу дізналася про свого сина, коли побачила президента РФ по телебаченню. За її словами, глава Кремля нібито сам відмовився від своєї матері та просив не говорити про своє місцеперебування.

Віра Путіна Фото: NEWSGEORGIA

"Журналісти, прихильники цієї версії, вказували, що про дитинство Путіна реальної інформації дуже мало", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що мешканці села Метехи полюбляють обговорювати цю історію. Вони кажуть, що до жінки якийсь час було приставлено охорону, і нібито у неї навіть брали аналіз ДНК.

Віра Путіна із сином Фото: NEWSGEORGIA

Зазначимо, що у 2003 році документальний фільм "Мати Путіна" зняла голландський режисер Інеке Смітс.

Нагадаємо, що згідно з офіційною біографією російського диктатора, він народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді, його батько — Володимир Спіридонович Путін (1911-1999), мати — Путіна (Шеломова) Марія Іванівна (1911 — 1998).

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомили, що Путін ледь не потрапив під атаку БПЛА у своїй резиденції у Підмосков'ї. За даними близьких до Кремля осіб, у день обстрілу Володимира Путіна було піднято рано вранці службою безпеки через повітряну загрозу. Журналісти вважають, що він міг перебувати у "Ново-Огаревому".

30 травня стало відомо про атаку безпілотників на Москву. Як повідомляли російські пропагандисти, у столичній квартирі на 25 поверсі пролунав вибух.