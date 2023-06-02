"Повний безлад": Путін заявив, що Росією управляє Бог (відео)

Російський диктатор вважає, що жити в його країні нібито величезна честь і задоволення. За його словами, головніше за президента лише Дід Мороз, адже він "бере початок від добрих справ".

Росія управляється Богом, а головніше за президента в ній — тільки Дід Мороз. Про це сказав президент РФ Володимир Путін 2 червня під час зустрічі з багатодітними родинами.

"Росія безпосередньо управляється Богом. Якщо це не так, то незрозуміло, як вона взагалі існує", — сказав Путін.

Варто зазначити, що цю фразу приписують генералу-фельдмаршалу Крістофу Мініху, який працював ще в Російській Імперії при Петрі I. Європеєць цим висловлюванням констатував повний безлад у державному управлінні країною.

Путін зазначив, що Росія існує завдяки таланту, коханню та відданості її мешканців батьківщині. Жити в Росії, як сказав диктатор, це нібито величезна честь та задоволення.

Далі він визнав, що всі люди грішні, але треба прагнути до "безумовної любові до ближнього і долати труднощі".

"Якщо не йти цим тернистим шляхом вгору, то й не будемо досягати успіхів. Це стосується і маленьких громадян нашої країни, і вже дорослих. Кожен має йти вперед, кожен повинен досягати успіхів у тій системі координат, в якій він перебуває на своєму життєвому шляху", — підкреслив глава країни-агресора.

Путін відповідав на запитання присутньої на зустрічі дитини про Діда Мороза. Президент підтвердив існування цього персонажа.

"Звичайно, Дід Мороз є. Дід Мороз, я думаю, головніший за мене. Він такий персонаж, який бере свій початок від добрих справ", — пояснив він.

Нагадаємо, що нещодавно в Грузії померла жінка, яка говорила, що вона мати Володимира Путіна. Віру Путіну поховали у селі Метеху.

Колишній Надзвичайний та Повноважний посол України у США Валерій Чалий 1 червня розповів, чому Путін не приїде до Туреччини після інавгурації президента Реджепа Ердогана. На його думку, диктатор боїться виїжджати із країни після видачі ордера на його арешт Міжнародним кримінальним судом Гааги.