"Боїться за своє життя": Путін не приїде до Туреччини після інавгурації Ердогана, — дипломат

Востаннє російський президент здійснив іноземний візит наприкінці минулого року — до Мінська. Там глава Кремля почував себе як удома, оскільки спецслужби забезпечили безпеку на найвищому рівні.

Related video

Президент Російської Федерації не зважиться на те, щоб виїхати за межі Кремля через страх за своє життя. Також не слід чекати його в Туреччині після інавгурації Реджепа Тайїпа Ердогана. Таку думку озвучив колишній надзвичайний та повноважний посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю "Радіо Свобода" 1 червня.

За його словами, у російського президента з'явився страх виїзду з країни і погіршилося це після того, як було видано ордер на його арешт Міжнародним кримінальним судом Гааги.

"Тобто в принципі, я думаю, він не хоче виїжджати, побоюється виїжджати з країни. Але причина не в тому, що всі кажуть, що його заарештують, МКС. Ні. Туреччина не ратифікувала статут МКС. Вона на своїй території такі речі, звичайно, робити не буде. І це 100%. Тому не в цьому причина. Він боїться виїжджати взагалі з Росії. Востаннє, якщо я не помиляюся, це було 19 грудня минулого року", — йдеться у повідомленні.

Востаннє російський президент виїжджав за межі РФ лише до Мінська, проте там існує контроль російських спецслужб і все зроблено на максимально безпечному рівні для Путіна.

У тому випадку, якщо неможливо забезпечити відповідні умови, він нікуди не їде, бо боїться за своє життя.

"А Мінськ, щоб було розуміння, що всі знають, куди він приїжджає, там контроль його спецслужб. Тобто це його спецслужби контролюють палац Лукашенка, вони там допущені до всього контролю. Тому там почувається як удома, з точки зору охорони. Але більше нікуди не їде. Він боїться за своє життя", — продовжив Валерій Чалий.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що Володимир Путін не потрапить на інавгурацію Ердогана. За даними російських журналістів, інавгурація переобраного турецького президента може відбутися 3 червня, проте офіційно дату ще оголошено. Замість російського лідера туди поїде речник Державної думи Росії В'ячеслав Володін.