"Це жах": Володимир Путін став справжнім головним болем для Південної Африки, — BBC

За словами журналістів, Південна Африка гарячково шукає способів уникнути зустрічі з Путіним, можливо, шляхом перенесення саміту БРІКС до іншої країни.

Президент Росії Володимир Путін став справжнім головним болем для Південної Африки. Так, країна хотіла б виглядати стійким послом світу, проте виявилася втягнутою в низку міжнародних скандалів. Про це пише видання BBC.

Повідомляється, що все на Заході все більше політиків починають вважати, що Південна Африка має дуже теплі відносини з Росією. Більше того, підозрюють, що ПАР підтримує Кремль у його вторгненні в Україну і, можливо, навіть надсилала зброю для ЗС РФ.

Один із високопоставлених південноафриканських чиновників на правах анонімності натякнув у розмові з журналістами, що таке сприйняття ситуації є неправильним.

"Це кошмар", — сказав він.

Політолог Філані Мтембу також заявив, що ніхто в уряді ПАР не хоче серйозно йти від США, Великобританії та ЄС.

"Всі знають, що це надзвичайно важливі торгові партнери", — зазначив він.

Є й альтернативна думка. Як розповіла російський академік із Кейптауна Ірина Філатова, уряд ПАР підтримує РФ.

"У цьому немає жодних сумнівів. Вони вірять, що світ вислизає з рук Заходу, що росіяни сильніші й переможуть, і що вони інвестують у стратегічне майбутнє, у новий світовий порядок", — сказала вона.

Видання пише, що багато південноафриканців пам'ятають, як ще радянська Москва підтримувала визвольні рухи по всій Африці.

Негативні наслідки для ПАР

За словами журналістів, після сварки з послом США, який звинуватив ПАР у постачанні зброї Росії, південноафриканська валюта, ранд, різко впала до долара США. Це погані новини для країни, яка вже бореться з несправною енергетичною системою, хронічним безробіттям і інфраструктурою, що руйнується.

Крім того, як сказано у матеріалі, Південна Африка стикається з ще одним дипломатичним головним болем, оскільки намагається вирішити, чи слід підтримати запрошення, яке вона надіслала президенту Володимиру Путіну, відвідати Йоганнесбург у серпні для участі у саміті БРІКС.

Повідомляється, що Міжнародний кримінальний суд видав міжнародний ордер на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні. Якщо глава Кремля справді приїде до ПАР, його зобов'язані заарештувати.

За словами журналістів, за лаштунками з'являється все більше ознак того, що Південна Африка гарячково шукає способи уникнути зустрічі з Путіним, можливо шляхом перенесення саміту в іншу країну.

Нагадаємо, що 31 травня ЗМІ повідомили, що опозиція ПАР проти, щоб "нога Путіна ступала на землю країни ". Опозиція вимагає від суду дозволу на арешт президента РФ і категорично виступає проти зміни закону, який міг би дозволити відвідати країну.

Крім того, повідомлялося, що ПАР хоче переписати закони перед самітом БРІКС. Влада країни розкритикувала Міжнародний кримінальний суд за нібито "подвійні стандарти".

16 травня президент ПАР заявив, що Африка готує дипмісії в Україну та РФ. Сиріл Рамафоса, війна в Україні дуже вплинула на життя багатьох жителів Африки. Так, погіршилася ситуація щодо продовольчої безпеки, зросли ціни на паливо, зернові культури та добрива.