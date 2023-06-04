Єнот "під'їхав" до вікна Dunkin' drive-thru і "замовив" пончик (відео)

Використовуючи свої надзвичайно спритні пальці, тварина змогла отримати незвичну для себе їжу.

Єнот підійшов до вікна Dunkin' drive-thru, мережі закладів із відомими сніданками й широким вибором кавових напоїв, та взяв білий глазурований пончик. Вперше відео, яке переглянули понад 21 мільйон разів на TikTok, опублікувала Саманта Джейн Ґуптілл.

Тварина стоїть на ділянці дорозі, де зазвичай автівки під'їжджають до вікна. Єнот терпляче чекає на смаколики, які йому вирішили дати працівники установи. Використовуючи свої надзвичайно спритні пальці, він ввічливо бере в лапи те, що здається смачним на вигляд пончиком з ванільною глазур’ю. Згодом він отримує їжу та швидко рушає у бік кущів аби сховатися та перекусити.

Ролик набрав 4 мільйони вподобайок. У ньому Ґуптіл розповідає про пригоди, можливо, найввічливішого єнота Америки.

"Подивись. Мій чувак. Він хоче пончиків Dunkin'", — каже Ґуптіл, в очікуванні у черзі.

У Facebook жінка прокоментувала популярність відео. Вона зазначила, що дуже рада позитивній реакції людей.

У коментарях більшість фолловерів припустили, що єнот не вперше підходить до закладу. Деякі з них заявили, що неодноразово бачили тварину та приходять до Dunkin' drive-thru не тільки на сніданки та обіди, але й також подивитися за його поведінкою.

"Це в Оранж Сіті. Ми любимо нашого єнота", "Так мило! Він здавався звичайним", "О! Це робить моє серце щасливим! Дякую за поширення!" – висловилися користувачі у соціальній мережі.

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