У Вірджинії розбився літак: до катастрофи його хотіли перехопити винищувачі F-16

Цивільний літак Cessna 560 прямував до Нью-Йорка. Він відхилився від курсу на 500 кілометрів та пролетів біля Капітолію, коли Джо Байден грав у гольф.

В американському штаті Вірджинія розбився цивільний літак Cessna 560 Citation V. Перед катастрофою його хотіли перехопити винищувачі F-16, повідомив 5 червня чиновник в інтерв'ю телеканалу CNN.

Літак вилетів з муніципального аеропорту Елізабеттон у штаті Теннессі та прямував до аеропорту Лонг-Айленд Макартур у Нью-Йорку. Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що катастрофа сталася в малонаселеному районі гористої місцевості.

"Пілот не реагував, Cessna розбився неподалік національного лісу Джорджа Вашингтона. NORAD (командування повітряно-космічної оборони США) намагався встановити контакт з пілотом до аварії", — йдеться в повідомленні.

У літаку було чотири особи, він відхилився від курсу на 500 кілометрів. Влада заявляє, що на місці падіння людей, які вижили, не знайшли.

Винищувачі не збивали літак. Військовим дозволили літати на надзвукових швидкостях, неподалік Вашингтона через це чули звуковий удар. Пілоти винищувачів намагалися подати сигнал пілоту Cessna, але він не зреагував, зазначили знайомі з перебігом розслідування джерела.

У поліції Капітолія заявили, що їхні підрозділи привели в режим підвищеної готовності, коли літак пролітав поруч. Спецслужби США заявили, що не змінювали позицій задля безпеки президента Джо Байдена.

"Президент грав у гольф на полі бази морської авіації Ендрюс у Меріленді", — зазначили співрозмовники CNN.

Нагадаємо, що у березні цього року в окупованому Єнакієвому Донецької області впав винищувач-бомбардувальник Су-34 армії Росії.

А у вересні минулого року в США літак морських сил зіткнувся з птахом і впав у Техасі. Внаслідок інциденту було пошкоджено щонайменше один будинок.