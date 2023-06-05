Розділити не вийде: Лукашенко назвав Калінінградську область РФ "своєю" (відео)

За словами білоруського політика, жителі Калінінградської області є найближчими людьми для білорусів. Саме Білорусь відповідала за цей регіон за часів Радянського Союзу.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко під час зустрічі з губернатором Калінінградської області РФ Антоном Аліхановим заявив, що завжди називав цей регіон "своїм". Про це повідомив Telegram-канал "Пул першого".

Лукашенко зазначив, що саме Білорусь відповідала за Калінінградську область за часів Радянського Союзу.

"Білорусь у Радянському Союзі, так би мовити, відповідала за Калінінградську область, тому я її завжди називав своєю", — сказав він.

Крім того, як пише "Белта", Лукашенко заявив, що жителі Калінінградської області є найближчими людьми для білорусів. За його словами, Захід нібито протягом усього 2022 року намагався обмежити зв'язки Мінська з російським регіоном, але в нього нічого не вийшло.

"Хоч би як нас намагалися розділити штучними бар'єрами, не вийде", — сказав Лукашенко.

Він зазначив, що деякі "божевільні" на Заході вже не вперше намагаються оголосити Росії та Білорусі економічну війну.

"Ми ж нікому не загрожуємо. Ми просто дотримуємося наших інтересів — Білорусі та Росії", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що 1 червня Лукашенко назвав "єдину помилку" Росії у війні. Білоруський політик шкодує, що Росія не розпочала війну проти України до 2014 року, оскільки, на його думку, український народ не був готовий до боротьби.

Також 30 травня повідомлялося, що Лукашенко звільнив головного прикордонника Білорусі за "штовхання" старого УАЗу. Замість Анатолія Лаппо посаду обійме Костянтин Молостов, випускник Прикордонної академії ФСБ. Кадрова перестановка могла допомогти відео, на якому білоруські прикордонники переміщують вручну старе авто.