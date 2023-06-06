Колишній співробітник ФБР та російський шпигун: у в'язниці США помер Роберт Ханссен, – ВВС

Як відзначають журналісти, Ханссен відомий як один із найбільш руйнівних шпигунів в історії США. У 2002 році він був засуджений до довічного ув'язнення.

Ексагент Федерального бюро розслідувань США, який працював на Російську Федерацію, Роберт Ханссен помер у 79-річному віці в установі суворого режиму у Флоренції, штат Колорадо. Про це повідомляє ВВС 5 червня.

За словами авторів публікації, Ханссен має репутацію одного з найруйнівніших шпигунів в історії США. За свою діяльність він отримав 1,4 мільйона доларів готівкою, діамантами та грошима, які надходили на його російські рахунки.

Маючи доступ до секретної інформації, в 1985 Ханссен почав постачати інформацією СРСР, а пізніше — РФ. У листуванні зі своїми кураторами він використовував псевдонім "Рамон Гарсія".

Як зазначили у ФБР, він "скомпрометував численні людські джерела, методи контррозвідки, розслідування, десятки секретних урядових документів США та технічні операції з надзвичайної важливості та цінності".

Повідомляється, що над викриттям Ханссена працювало триста американських агентів. Щоб заманити його до штаб-квартири ФБР для ретельного спостереження, йому було дано фальшиве завдання. У 2002 році він був засуджений до довічного ув'язнення за шпигунство.

Нагадаємо, що 2 червня видання Daily Star випустило матеріал про перебіжницю Меліту Норвуд, яка видала КДБ державні секрети британської програми розробки ядерної зброї. Жінка вважалася для СРСР навіть ціннішою, ніж сумнозвісна "Кембриджська п'ятірка".

Раніше, 16 травня, ми також писали про те, що ЦРУ випустило відеоролик, який закликає громадян РФ, незадоволених життям у своїй країні та війною в Україні, до співпраці. У сюжеті показані кадри із життя вигаданих росіян, які прийняли важке рішення про вступ до контакту з американською спецслужбою.

Ще ми повідомляли, що 9 травня ФБР виявило та знешкодило шкідливе програмне забезпечення Shake, яке використовується Федеральною службою безпеки РФ для шпигунства. Для того, щоб виявити шкідливий елемент, американські спецслужби створили унікальне програмне "корисне навантаження".