"Агент Хола": бабуся-шпигунка передавала державні секрети у КДБ (фото)

Меліта Норвуд настільки вразила радянський уряд, що за надання цінної інформації про ядерну зброю вона була нагороджена престижною нагородою "Герой Радянського Союзу".

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Перебіжчиця Меліта Норвуд, яка видала КДБ державні секрети британської програми розробки ядерної зброї, вважалася для Радянського Союзу навіть ціннішою, ніж сумнозвісна "Кембриджська п'ятірка". Про це пише Daily Star.

Британка була державним службовцем, який працював із секретною інформацією в рамках своєї роботи у Британській асоціації з дослідження кольорових металів, де вона пропрацювала 40 років. Вона була секретарем голови агентства, якому надавалася секретна інформація в рамках проєкту Tube Alloys — британсько-канадської програми з розробки ядерної зброї, яка здійснювалася під час Другої світової війни.

Меліта передала Радянському Союзу докладні наукові та технічні документи про програму, яка зрештою була включена до Манхеттенського проєкту, що дало їм потужний поштовх у гонитві з розробки ядерної зброї.

Британка передала дані про Манхеттенський проект Фото: Shutterstock

Британка, яка померла 18 років тому, працювала на Радянський Союз з 1930-х років, була відома під кількома різними кодовими іменами, останнє з яких було "Агент Хола".

Попри те, що Меліта, відома також як "бабуся-шпигунка", вважалася набагато ціннішою, ніж легендарна "кембриджська п'ятірка" (група високоосвічених випускників Кембриджського університету, яким вдалося проникнути в багато важливих для британської держави сфер), але була менш відома.

Ця п'ятірка, що складається з Дональда Макліна, Гая Берджесса, Кіма Філбі, Ентоні Бланта та Джона Кернкросса, передавала цінну інформацію червоним під час холодної війни, всі вони вважалися пасивними. Маклін, наприклад, був схильний до бурхливих алкогольних пригод. Він також багато балакав. У пабах Сохо, де його часто можна було зустріти, він розповідав усім, хто його слухав, про свою любов до комунізму.

Британку було викрито 1999 року Фото: Shutterstock

Меліта, однак, настільки вразила своє начальство, що їй присудили престижну нагороду "Герой Радянського Союзу" за її роботу з отримання цінної інформації для Радянського Союзу.

Британку було викрито 1999 року, коли колишній архівіст КДБ Василь Митрохін опублікував книгу, в якій розкрив масштаби радянської шпигунської роботи у Великій Британії.

"Я робила те, що робила, не для того, щоб заробити гроші, а для того, щоб допомогти запобігти поразці нової системи, яка ціною величезних витрат дала простим людям їжу та проїзд, які вони могли собі дозволити, гарну освіту та медичне обслуговування", — Розповіла Меліта.

Раніше Фокус писав, що чоловік із неіснуючої країни приземлився в аеропорту Токіо. Джон Зергус пояснив, що його рідна країна Тауред знаходиться в Європі між Францією та Іспанією. Він навіть вказав місце на карті та наполягав, що країна існує вже понад 1000 років. Чоловіка доставили до готелю, з якого він безвісти зник.

Також повідомлялося, що на 400-річній картині намальована модна річ із майбутнього. Портрет, виставлений у Національній галереї, спантеличив любителів мистецтва після того, як мама з дочкою помітили те, що на ньому зображено доказ мандрівки у часі. Картина була намальована XVII столітті.