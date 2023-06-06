Повели в країні розвідку: Фінляндія надсилає дев'ять російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомить російського посла про депортацію його підлеглих.

Дев'ять співробітників російського посольства було вислано з Фінляндії урядом після виявлення їхньої участі у розвідувальній діяльності, яка несумісна з дипломатичним статусом. Про це повідомляє видання Yle.

Рішення про висилку дев'яти співробітників російського посольства у Фінляндії було ухвалено міністерським комітетом із зовнішньої політики та політики безпеки при президенті та уряді Фінляндії.

Поліція безпеки Фінляндії наголосила, що депортація відповідає контррозвідувальним цілям. Також у спецслужбі зазначили, що "це серйозна невдача для російської розвідки у Фінляндії".

Між Москвою та Гельсінкі спостерігається повторне дипломатичне протистояння. Раніше Росія висловила невдоволення через "напад" на своє консульство у Фінляндії, після чого заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії в країні. Фінляндія направила офіційну ноту у відповідь цю дію Росії, висловлюючи своє невдоволення.

30 травня Міністерство закордонних справ Росії запросило фінського посла Антті Хелантеря на зустріч, де було повідомлено про закриття з 1 липня канцелярії російського посольства в місті Лаппеенранта.

Крім того, з 1 липня припинять свою роботу відділення генерального консульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі, Петрозаводську та Мурманську, які функціонували з початку 1990-х років.

Нагадаємо, що 13 квітня співробітники посольства Франції в російській столиці отримали посилку з кістками тварини або птиці.

30 листопада 2022 року посилка, призначена для українського посла в Іспанії, здетонувала в руках коменданта, який охороняв будівлю дипломатичного відомства. Співробітник посольства отримав незначні поранення.