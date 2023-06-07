У РФ ексдепутат уникнув покарання за жорстоке вбивство дружини, вступивши до ПВК "Вагнер", — росЗМІ

Минулого року у березні колишній депутат жорстоко вбив свою дружину ножем через побутову сварку. У суді він зізнався та отримав понад 9 років колонії суворого режиму, яких зміг уникнути, записавшись у найманці до Пригожина.

Колишній депутат з Красноярського краю Олександр Хаконов, який був засуджений за вбивство колишньої дружини, зміг уникнути колонії вступивши до військової організації ПВК "Вагнер". Про це 7 червня повідомляє російське видання Медуза — LIVE.

За інформацією російського видання NGS24.RU, Хаконов не зміг оскаржити вирок за вбивство дружини і отримав 9 років і 8 місяців колонії суворого режиму, проте колонії він уникнув, оскільки вже подався брати участь у війні в Україні.

Вбивство дружини: подробиці

У березні 2022 року колишній депутат Тасіївської районної ради Олександр Хаконов убив свою дружину. Відомо, що вбивство сталося на ґрунті сімейної сварки, яка виникла під впливом спільно розпиваного алкоголю.

35-річна жінка нібито образила чоловічу гідність свого чоловіка, після чого виник конфлікт і розгніваний Хаконов завдав їй кілька ударів ножем у ділянку грудної клітини.

Потім він відвіз тіло в ліс, де присипав його снігом і гілками, де воно було виявлено через кілька днів. У суді Хаконов зізнався у вбивстві, внаслідок чого був засуджений до дев'яти років і восьми місяців колонії суворого режиму. До виконання вироку суду він прибував до СІЗО, звідки зміг перейти під вербування приватної військової компанії "Вагнер".

Нагадаємо, у листопаді 2022 року згідно з даними ФСВП РФ, за період з вересня по жовтень 2022 року чисельність ув'язнених у російських чоловічих колоніях зменшилася на 23 тисячі осіб, що стало рекордом. Ці обставини пов'язують з активним вербуванням у ПВК "Вагнер".

Також нагадаємо. що на початку лютого 2023 року ПВК "Вагнер" відновила масштабне вербування серед ув'язнених, пропонуючи їм контракт для участі у бойових діях в Україні. Однак охочих стало набагато менше, ніж торік.