Українські прикордонники висміяли пафосні знімки з навчань білоруських ССО (фото)

Службовці ДПСУ звернули увагу, що білоруські військові не знімають кришки прицілів під час навчань.

Білорусь вирішила опублікувати пафосні фотографії навчань Сил спеціальних операцій. Проте спроба виявилася невдалою. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Державної прикордонної служби України (ДПСУ), опублікованому 7 червня.

Фото: ГПСУ

Так, ДПСУ опублікувала фотографію з повідомлення Міністерства оборони Білорусі, де видно, як один із солдатів сил спецоперацій дивиться в приціл, який має закриту кришку. Підпис до фото говорить про "екіпірування, яке дозволяє військовим виконувати завдання у повному обсязі".

Прикордонники іронічно зазначають, що Міноборони Білорусі демонструє, як їхні сили спеціальних операцій "підсилюють південний кордон Білорусі".

Нагадаємо, 6 червня повідомлялося, що білоруські прикордонники вирішили "потролити" українських візаві й після повідомлень про український борщ відтворили на кордоні аудіозапис, в якому вихваляється українське сало.

Раніше, 2 червня повідомлялося, що білоруські прикордонники намагалися переманити українських колег борщем, проте їм дали зрозуміти, що поки ті допомагають РФ, українці не мають нічого спільного з білорусами.

Також нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що українські прикордонники включають білоруським колегам сирену повітряної тривоги, щоб показати, як це українцям чути виття сирени по кілька разів на день.