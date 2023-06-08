Трампа можуть звинуватити в приховуванні секретних документів у себе вдома, — Politico

За версією слідства, колишній президент США зберігав у своєму будинку інформацію та намагався приховати це від федеральної влади. Джерело передало виданню, що Трамп отримав лист від прокуратури про відповідне розслідування.

Проти експрезидента США Дональда Трампа ведеться кримінальне розслідування, що стосується приховування секретної інформації у приватному маєтку політика й організації схеми для того, щоб завадити правоохоронцям її виявити. Про це повідомили 7 червня в Politico.

Із посиланням на джерело журналісти зазначили, що Трамп отримав відповідний лист від федеральної прокуратури. У відомстві відмовилися коментувати це.

"Це повідомлення є найчіткішим сигналом того, що спецпрокурор Джек Сміт на порозі висунення звинувачень у своєму розслідуванні проти колишнього президента. Трамп перебуває під слідством за приховування купи секретних документів у своєму приватному маєтку йта організацію схеми, щоб перешкодити федеральній владі їх знайти", — йдеться в матеріалі.

За даними ЗМІ, за останні тижні з правоохоронцями зустрілися кілька осіб із найближчого оточення американського політика й один із його адвокатів Еван Коркоран. Журналісти переконані, що лист свідчить про ймовірне оголошення звинувачення найближчим часом.

"Посібник Міністерства юстиції передбачає, що прокурори можуть надіслати "цільовий лист" тим, кому, ймовірно, буде пред’явлено звинувачення у зв’язку з розслідуванням великого журі, надаючи їм можливість дати свідчення до того, як буде винесено обвинувальний акт", — пояснили вони.

Нагадаємо, також Трампа звинувачують у тому, що він виплатив 130 тисяч доларів порноакторці під час президентських виборів у 2016 році. Як з’ясувала прокуратура, так політик намагався приховати інформацію, яка могла нашкодити його кампанії.

Окрім того, колишнього президента США звинувачують у зґвалтуванні. Джин Керолл стверджує, що він у 1995 або 1996 році притиснув її до стіни в роздягальні магазину Bergdorf Goodman. Трамп усе заперечує та вважає жінку "психічно хворою".