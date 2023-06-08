Хлопець втік, не заплативши: жінка привела на перше побачення 23 родичі

Співробітники ресторану, в якому проходило побачення, підказали панові Лю, що висока ціна вечері була зумовлена тим, що сім'я жінки замовила велику кількість дорогих сигар та елітного алкоголю.

У Китаї чоловік із прізвищем Лю залишився здивований після того, як жінка Чжан на побачення наосліп у ресторані привела 23 родичі. Пізніше вона подала до суду свого супутника, щоб відшкодувати величезний рахунок за вечерю. Про це пише Thaiger.

Пан Лю з провінції Цзилінь, познайомився з пані Чжан через супроводжуючого і домовився про їхню першу зустріч у ресторані, який вони обидва часто відвідували. Він був вражений, коли жінка прийшла з 23 членами сім'ї, але вирішила бути сердечною і познайомитися з усіма.

Запитавши про вартість, Лю був вражений, дізнавшись, що загальний рахунок за вечерю становив майже 20 000 юанів (трохи більше ніж 103 тисячі гривень). Співробітники ресторану також підказали, що висока ціна була зумовлена тим, що сім'я жінки замовила велику кількість дорогих сигар та високоякісного алкоголю. Лю не зміг змусити себе заплатити та швидко залишив заклад.

У результаті пані Чжан довелося оплачувати рахунок самої та сподіватися, що її супутник внесе половину суми. Однак чоловік погодився заплатити лише 4 тисячі юанів (трохи більше ніж 20 тисяч гривень), що розлютило родичів дівчини, які вирішили подати на нього до суду.

Лю висловив готовність звернутися до суду. Суддя виніс рішення на користь того, що він має покрити лише вартість свого обіду та порції жінки, що становило приблизно 1 400 юанів (трохи більше ніж 7 тисяч гривень).

Раніше Фокус писав, що британка просить чоловіків написати есе на 500 слів перед побаченням. Незвичайний спосіб допоміг Лорен Кемптон не витрачати час на стосунки з кимось, з ким немає "потрібного зв'язку чи іскри". За час проведений на Hinge жінці встигли запропонувати побачення зі швидкими відповідями та навіть марафон на перегляд Гаррі Поттера.

Також повідомлялося, що сіамські близнюки Люпіта та Кармен розповіли про особисте життя. Вони мають загальний таз, кровоносну систему, печінку та репродуктивну систему. У сестер є свої труднощі, але вони насолоджуються "прекрасним життям" разом.