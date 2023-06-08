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Спустила на автомати: жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері

Фото: NY Daily News | Жінка була визнаною любителькою азартних ігор

Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Евелін Адамс зі штату Нью-Джерсі забрала 5,4 мільйона доларів після двох окремих виграшів у лотерею 1985 року. Про це пише Daily Star.

Американка увійшла в історію як одна з найбільш невдалих переможців лотерей після того, як її смуга везіння призвела до серйозної ігрової залежності, внаслідок якої вона витратила майже всі отримані гроші.

За підрахунками Евелін, вона виклала $5 000 за лотерейні білети вартістю $1 з того часу, як почала грати у 1970 році. У жовтні 1985 року її покупки нарешті окупилися, коли квиток, куплений у магазині, де вона працювала, приніс їй виграш у $3,9 млн. Після перемоги жінка збільшила суму купівлі лотерейних білетів до $100 на тиждень, і лише через чотири місяці вона знову виграла. Цього разу сума становила $1,4 млн. Щасливий білет вона придбала у тому самому магазині.

Другий джекпот зробив її першою людиною в історії, яка стала дворазовим переможцем лотереї штату.

Евелін вирішила отримувати обидва виграші щорічними платежами протягом 20 років, внаслідок чого її щорічні виплати становили 218 000 доларів після вирахування 20% податків.

Свою першу виплату американка використала, щоби розплатитися з боргами
Фото: CNN

Свою першу виплату американка використала, щоб розплатитися з боргами, купити собі фургон, створити фонд коледжу для своєї доньки та роздати трохи грошей сім'ї та друзям.

"Чому я маю дозволяти цьому змінювати моє життя? Це була велика зміна, феноменальна подія. Разом з тим я була дуже шокована. Я сказала, що просто не можу дозволити своєму життю перевернутися з ніг на голову. Я збираюся припинити грати, я збираюся дати шанс усім іншим", — сказала жінка після отримання другого платежу.

Евелін вийшла заміж за свого нареченого, власника магазину, в якому вона працювала, і пара продала магазин, плануючи наслідувати свою мрію — відкрити музичний магазин.

Але, попри те, що вона наполягала на тому, що гроші не дозволять її життю перевернутися з ніг на голову, мрії Евелін про повернення до музичної школи та відкриття нового магазину так і не здійснилися після низки невдалих фінансових рішень.

Евелін втратила всі свої гроші і, як повідомляється, зараз живе у трейлерному парку
Фото: Lottoanalyst

У 1993 році вона розповіла газеті Times, що через виграші вона втратила своє особисте життя, і тепер її постійно переслідують, вимагаючи грошей.

"Мене знали, і я не могла нікуди піти, щоб мене не впізнали. Спочатку я роздавала багато грошей", — розповіла американка.

Евелін продовжувала витрачати гроші на фінансову допомогу друзям та родичам, багато з яких не змогли повернути їй борг. Але пізніше вона зізналася, що це була не найбільша її помилка.

У визнаної любительки азартних ігор розвинулася залежність, яка вийшла з-під контролю, і вона спустила більшу частину своїх грошей на гральних автоматах у казино Атлантік-Сіті, а також на невдалих ділових угодах. Протягом 20 років після подвійного виграшу Евелін втратила всі свої гроші й зараз живе в трейлерному парку.

"Виграш у лотерею це не завжди те, чим він здається. Я виграла американську мрію, але я її та втратила. Це було дуже важке падіння. Це називається дно", — додала жінка.

Раніше Фокус писав, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також повідомлялося, що у Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.