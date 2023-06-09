"Гірша річ у житті": чоловік, який виграв $31 млн у лотерею, наклав на себе руки

Після перемоги Біллі Боб Харрелл одразу ж звільнився з роботи й почав витрачати свій виграш, віддавши десятки тисяч доларів своїй церкві, пожертвувавши 480 індичок нужденним сім'ям на Різдво і розщедрившись на будинки для членів сім'ї.

У 1997 році в США Біллі Боб Харрелл-молодший відразу став мільйонером, але менш ніж через два роки він наклав на себе руки. Про це пише Daily Star.

Американець насилу утримував свою дружину та трьох дітей, коли виграв доленосну суму грошей. Після 15 років звільнень та невдалого бізнесу глибоко релігійний житель Техасу не втрачав надії, що його життя врешті-решт зміниться на краще. Він постійно накопичував по кілька доларів, щоб грати в лотерею щосереди та суботи.

28 червня 1997 року нарешті настав його щасливий день. Біллі зірвав джекпот у розмірі 31 мільйон доларів у лотереї Lotto Texas.

Він вирішив отримати цю величезну суму 25 щорічними платежами по 1,24 млн доларів кожен.

"Я не збирався здаватися. Усі казали мені, що далі буде краще. Я не думав, що буде настільки краще", — сказав він на церемонії вручення чека.

Чоловік одразу ж звільнився з роботи в Home Depot і почав витрачати свій виграш, віддавши десятки тисяч доларів своїй церкві, пожертвувавши 480 індичок місцевим нужденним сім'ям на Різдво та розщедрившись на будинки для членів сім'ї, нові автомобілі для себе, дружини та дітей, а також на сімейний відпочинок на Гаваях.

Чоловік одразу ж звільнився з роботи у Home Depot і почав витрачати свій виграш Фото: Supplied

Незабаром Біллі почав привертати до себе увагу. Його витрати вийшли з-під контролю. Батько трьох дітей навіть спробував справити враження на молоду дівчину, купивши їй машину та коштовності, повідомляє Lotto Analyst.

Всього через вісім місяців після перемоги шлюб цього сім'янина розпався, і його дружина Барбара Джин подала на розлучення, забравши половину його виграшу.

Його надмірні витрати були не єдиним неправильним фінансовим рішенням Біллі. Коли сума його щорічних виграшів зменшувалась, а борги зростали, американець вирішив укласти угоду з компанією, яка пропонує переможцям лотерей одноразові виплати в обмін на їхні щорічні чеки. Чоловік погодився отримати $2,25 млн готівкою від Stone Street Capital в обмін на 10 років його половини лотерейних виплат — це означає, що компанія отримає $6 млн за десять років.

Після підписання угоди Біллі спробував загладити свою провину перед дружиною, але вона відмовилася прийняти її назад. 22 травня 1999 року, всього через 20 місяців після виграшу в лотерею, американець прийшов у будинок, замкнувся в спальні й наклав на себе руки.

22 травня 1999 року чоловік прийшов до будинку, замкнувся в спальні і наклав на себе руки Фото: findagrave.com

Незадовго до того, як накласти на себе руки, Біллі зізнався своєму фінансовому консультанту, що він незадоволений своїм життям.

"Виграш у лотерею — це найгірше, що коли-небудь траплялося зі мною", — сказав чоловік.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Також повідомлялося, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.