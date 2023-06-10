Перебували у джунглях 40 днів: чотирьох дітей знайшли живими після авіакатастрофи (відео)

Діти пробули 40 днів у небезпечних джунглях, намагаючись вижити. Вони харчувалися фруктами та змогли побудувати укриття. Діти були виснажені, зневоднені та постраждали від укусів комах.

У Колумбії, через п'ять тижнів після аварії літака в джунглях, військовим вдалося знайти чотирьох дітей віком 13, 9, 4 років та 11 місяців живими. Про це пише Reuters.

Дітей було врятовано військовими неподалік кордону між колумбійськими провінціями Какета і Гуавьяре, поряд із місцем аварії невеликого літака.

Літак Cessna 206 перевозив семеро людей за маршрутом Араракуара, провінція Амасонас, і Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, місто в провінції Гуавьяре, коли рано вранці 1 травня він подав сигнал лиха через відмову двигуна.

Троє дорослих, включаючи пілота та матір дітей Магдалену Мукутуй, загинули в результаті аварії, їхні тіла було знайдено всередині літака. Четверо братів і сестер у віці 13, 9, 4 років, а також 12-місячне немовля вижили після зіткнення.

Повідомляється, що діти пробули 40 днів у небезпечних джунглях, намагаючись вижити. Вони харчувалися фруктами та змогли побудувати укриття. Вони були виснажені, зневоднені й постраждали від укусів комах. Нині їм надається медична допомога.

Група солдатів з чотирма дітьми посеред джунглів Фото: Telegraph India

На фотографіях, поширених колумбійськими військовими, знято групу солдатів із чотирма дітьми посеред джунглів.

"Радість для всієї країни! Четверо дітей, які загубилися в колумбійських джунглях, знайшлися живими. Вони були разом, вони слабкі, нехай лікарі їх оглянуть. Їх знайшли, це робить мене дуже щасливим", — сказав президент Густаво Петро у своєму повідомленні в твіттері.

Рятувальники за підтримки пошукових собак раніше виявили викинуті фрукти, які їли діти, щоб вижити, а також збудували імпровізовані укриття, зроблені з рослинності джунглів. У рятувальних операціях брали участь літаки та вертольоти армії та ВПС Колумбії.

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