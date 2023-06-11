Порівняв із мавпами: Румунія відкликала свого посла з Кенії після расистського скандалу

Африканські дипломати не одразу дізналися про образливі висловлювання, оскільки посол намагався приховати інцидент. Влада Румунії принесла кенійцям публічні вибачення.

Міністерство закордонних справ Румунії відкликало свого посла Драгоса Тігау в Кенії після його расистського висловлювання на адресу африканців. Про це 10 червня повідомляє ВВС.

За інформацією журналістів, інцидент з образою стався ще 26 квітня, коли посол Румунії, перебуваючи в будівлі ООН у столиці Кенії Найробі, сказав, побачивши за вікном мавпу: "Африканська група приєдналася до нас".

Реакція влади Кенії

8 червня про різке висловлювання Тігау повідомив посол кенійського МЗС Камау Мачарія, який зазначив, що він "шокований і обурений" подією. Також Мачарія зазначив, що йому відомо про спроби приховати історію з негідною поведінкою посла Румунії.

Того ж дня африканські дипломати вимагали публічних вибачень від Бухареста, наполягаючи на тому, що приватних вибачень їм буде недостатньо.

Відповідь Румунії

Представники МЗС Румунії оголосили, що дізналися про те, що сталося тільки цього тижня, і зараз починають "процедуру відкликання свого посла".

"Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і просимо вибачення у всіх, хто постраждав. Будь-яка поведінка або коментарі расистського характеру абсолютно неприйнятні", — зазначено в заяві міністерства закордонних справ Румунії.

Фото: mae.ro

Нагадаємо, 2 травня в Кенії були виявлені братські могили зниклих безвісти майже ста людей. Виявилося, що пастор Міжнародної церкви Good News втомив голодом своїх парафіян.

Також нагадаємо, у квітні стало відомо, що колишній співробітник Tesla Оуен Діаз отримає компенсацію $3,2 мільйона після звинувачення компанії в расизмі на роботі.