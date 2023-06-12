"Я не знав, що робити": безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів

Чоловік, який побажав залишитися анонімом, тривалий час відчував труднощі у пошуку роботи і перебував у скрутному становищі.

В Австралії 30-річний чоловік із Сіднея отримав велику суму грошей, коли вперше вирішив перевірити свою удачу в національній лотереї. Він купив білет Powerball та зірвав джекпот у розмірі 50 мільйонів доларів. Про це пише Nine News.

Житель Австралії, який вважав за краще залишитися анонімним, розповів, що він мало не знепритомнів, коли йому зателефонували представники лотереї та повідомили про суму його виграшу.

"Я не знав, що робити. Що мені потрібно робити в такій ситуації? Мені подзвонити мамі? Чи маю я обійняти свою дружину? Що мені робити", — говорив розгублено переможець лотереї.

За його словами, він має намір поділитися виграними грошима з близькими людьми та друзями, а також пожертвувати частину коштів благодійної організації, оскільки усвідомлює, наскільки важко виживати у сучасному світі.

Австралієць зазначив, що довгий час відчував труднощі у пошуку роботи і перебував у скрутному становищі.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Також повідомлялося, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів. Чоловік сказав, що планує інвестувати свій виграш.