Британська пара купила ціле "французьке село" за ціною одного будинку (фото)

Ліз та Девід Мерфі залишили рідний край і продали свій будинок у Манчестері, щоб купити історичне село на південному заході Франції, де шість об'єктів нерухомості продавалися за ціною одного будинку.

Ліз і Девід Мерфі з Великобританії продали свій будинок, змогли купити на вторговані гроші ціле "французьке село". Про це пише Daily Star.

Сім'я з чотирьох людей втомилася від життя в Британії й виставили на продаж своє житло з трьома спальнями, яке було продано за 400 000 фунтів стерлінгів.

"Ми обидва працювали з 9 до 5 в Англії, у нас було напружене життя, діти були в гуртках після школи, і це було схоже на нескінченну бігову доріжку", — сказала Ліз.

Пара вирішила переїхати на південний захід Франції та використала гроші від продажу будинку, щоб у січні 2021 року придбати село в регіоні Пуату-Шаранта, яке складається з шести будівель. Всі вони коштували менше, ніж їхній будинок у Великій Британії. На ці ж кошти вони також придбали дві комори, три акри землі та два басейни 10х15 м, які вони відремонтували за допомогою місцевих майстрів.

Родина Мерфі витратила 300 000 фунтів стерлінгів на куплені будівлі Фото: SWNS

Мерфі витратили 300 000 фунтів стерлінгів на куплені будівлі, після чого відремонтували їх і перетворили на будинки для своєї сім'ї та для здачі в оренду на час відпустки.

Ліз та Девід, які обидва працювали в радіоіндустрії, наприкінці минулого року переїхали до найбільшого будинку зі своїми двома дітьми — 12-річним Томом та восьмирічною Шарлоттою. Мама та вітчим Ліз переїхали до будівлі навпроти. Пара сподівається, що чотири будинки, що залишилися, всі з яких були перероблені в приміщення для відпочинку, будуть приносити їм хороший дохід, коли бізнес почне процвітати.

Британка сказала, що ідея вперше виникла у пари, коли вони обидва сиділи вдома під час пандемії коронавірусу і зрозуміли, що життя проходить повз них.

"Ми зрозуміли, що проводимо мало часу з дітьми, і вирішили, що маємо щось зробити, щоб змінити все наше життя. Ми багато років говорили про переїзд до Франції. У нас виникло раптове бажання зробити це, і ми зважилися. Шість будинків і ще один великий сарай, який ми переробили в ігрову кімнату та майстерню, три акри землі та руїни. Це справді схоже на виграш у лотерею", — сказала вона.

Вперше така ідея виникла у пари під час пандемії коронавірусу Фото: SWNS

Зараз пара каже, що вони живуть як "мільйонери" і не планують повертатися до Британії попри те, що жодна з них не знає французької мови.

Раніше Фокус писав, що "найнещасніше місто" в США завалено покинутими будинками. У цьому містечку знімався ремейк фільму "Жах на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon". Окрім цього, тут народилися члени родини Майкла Джексона.

Також раніше повідомлялося, що покинутий особняк засудженого мільйонера "розвалюється". Палац Гамільтон колись вважався одним з найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над особняком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.