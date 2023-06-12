'Примарні' руїни покинутої церкви в Британії використовуються для чаклунства (фото)

Церква Святого Петра була знищена пожежею невідомого походження у 1971 році та не підлягала відновленню. Вважається, що будівлю пов'язують із паранормальними явищами.

Мисливці за привидами з Ессексу розповіли, що "примарні" руїни моторошного церковного двору у Великій Британії досі використовуються для чаклунських дій. Про це пише Daily Star.

У період із 1570 по 1609 рік біля церкви Святого Петра в Ессексі відбувалися страти тих, хто, як вважалося, займався чаклунством. Близько 53 обвинувачених відьом було повішено після суду.

Вважається, що середньовічний будинок досі використовується тими, хто практикує магію, повідомляє EssexLive. Також вважається, що в ньому мешкають привиди. Хоча історія про примар не була офіційно підтверджена, руїни привертають увагу дослідників паранормальних явищ.

Церква Святого Петра була знищена пожежею Фото: Wikimedia Commons

Паранормальні дослідники часто повідомляють про виявлення у цій місцевості парфумів. За їхніми словами, деякі з цих привидів, "раді, що люди відвідують" руїни, в той час, як деякі не дуже раді гостям.

Церква Святого Петра була знищена пожежею невідомого походження у 1971 році та не підлягала відновленню. У 1966 році їй було надано статус церкви II ступеня.

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