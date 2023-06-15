"Не зробила нічого поганого": у ПАР відповіли на звинувачення у постачанні зброї Росії

На думку міністра оборони Південної Африки Танді Модізе, немає сенсу проводити судове розслідування інциденту зі швартуванням російського корабля до військово-морської бази у Кейптауні.

Міністр оборони Південно-Африканської Республіки Танді Модізе відреагувала на звинувачення у постачанні зброї Російської Федерації. Про це пише видання Eyewitness News 14 червня.

Глава Міноборони ПАР стверджує, що у грудні минулого року на російське судно, що прибуло до порту її країни, не вантажили зброю.

За словами Модізе, тоді південноафриканські Сили оборони отримали вантаж із Росії на старе замовлення від 2018 року. При цьому міністр не уточнила, про який товар йдеться.

"Південна Африка не зробила нічого поганого. Ми замовили та отримали партію", — заявила Танді Модізе.

Глава оборонного відомства також вважає, що немає сенсу у призначеному президентом Сирилом Рамафосою судовому розслідуванні щодо інциденту зі швартуванням російського корабля до військово-морської бази у Південній Африці.

"Нам не потрібна судова комісія з розслідування, щоб сказати нам, що ми знаємо або чого ми не знаємо", — сказала міністр.

Нагадаємо, що 11 травня посол США в ПАР Рубен Брігетті заявив, що Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси та зброю до Російської Федерації кораблем, який у грудні 2022 року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

Ми також писали про те, що згідно з публікацією BBC від 3 червня, президент Росії Володимир Путін став справжнім головним болем для Південної Африки. Країна, яка хотіла виглядати стійким послом миру, виявилася втягнутою в низку міжнародних скандалів.

Ще ми повідомляли, що 9 червня глава КНР Сі Цзіньпін у розмові з президентом Південно-Африканської Республіки Сирилом Рамафосою високо оцінив ініціативу країн Африки щодо війни в Україні.