"Робимо свою справу": Лепс і Басков пообіцяли по 1 млн рублів за знищені Abrams та Leopard (відео)

За словами російських артистів, ініціатива з'явилася після розуміння того, що вони "можуть загинути за Батьківщину". Грошову винагороду для військових підтримало Міноборони РФ.

Російські співаки Григорій Лепс та Микола Басков підтримали ініціативу лідера рок-групи "Земляни" Володимира Кисельова про передачу 1 мільйона рублів російським військовим, які зможуть вивести з ладу танки ЗСУ. Про це 14 червня повідомляє видання Starhit.ru.

Артисти заявили про свою ініціативу у межах вечірки "Російської медіагрупи", яка відбулася під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Першим взяв слово Кисельов, який заявив, що переможці премії RU.TV свій грошовий приз у розмірі 1 млн рублів будуть готові передати російським військовим.

За словами Кисельова, за кожен підбитий чи захоплений танк, чи то Leopard чи Abrams, артисти преміюватимуть солдатів спільно з Міноборони РФ.

"Завдяки нашим воїнам на передовій у нас є сьогодні можливість зустрічатися, проводити такі форуми, де ми спілкуємося і ставимо цілі, завдання. Бо ми люди творчі, ми підтримуємо бійців не лише піснею, не лише громадянською позицією, не лише ставленням та болем від того, із чим зіткнулися", — підтримав його Басков.

Зі свого боку, Григорій Лепс підтримав своїх колег, повідомивши, що російські артисти допомагатимуть російським військовим, допоки "їх тримає земля".

"Ми робимо свою справу, як вважаємо за потрібне, вони роблять свою. Ми допомагатимемо нашим бійцям доти, доки нас тримає земля, поки ми можемо дійсно загинути за Батьківщину, і це відомо всім і кожному, хто побував на Донбасі і не раз ", — заявив Лепс.

Нагадаємо, у травні 2022 року російський співак Григорій Лепс, який знаходиться у чорному списку Міністерства культури України, відвідав із концертною програмою окупований Донбас.

Також російський співак Микола Басков не приховував своєї позиції щодо підтримки військової агресії Росії проти України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.