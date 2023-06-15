"Вражаючі успіхи, дорогий друже": Путін зворушливо привітав Сі Цзіньпіна з 70-м ювілеєм

За словами президента Росії Володимира Путіна, лідер Пекіна Сі Цзіньпін вплинув на зміцнення позицій Китаю на світовій арені та зростання економіки країни.

Президент Росії Володимир Путін надіслав голові КНР Сі Цзіньпіну вітальну телеграму з нагоди його 70-річного ювілею. Про це повідомляє 15 червня пресслужба Кремля.

Лідер Кремля у зверненні називає президента Китаю "дорогим другом" і повідомляє, що розраховує "на продовження нашого конструктивного діалогу та тісної спільної роботи з актуальних питань двостороннього, регіонального та міжнародного повістки дня на благо народів Росії та Китаю".

"Важко переоцінити зусилля, які Ви вже багато років докладаєте для зміцнення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між нашими країнами. Ваш державний візит до Росії у березні надав потужного імпульсу розвитку та взаємовигідної співпраці на ключових напрямках", — зазначено у привітанні голови РФ.

Путін зазначає, що Китай досяг вражаючих успіхів в економіці, зростанні добробуту громадян і зміцненню Пекіна на світовій арені під керівництвом Сі Цзіньпіна.

"Щиро бажаю Вам, дорогий друже, міцного здоров'я, щастя, благополуччя та успіхів у державній діяльності", — підсумував президент Росії.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року голова КНР Сі Цзіньпін під час свого офіційного візиту до Москви запросив президента РФ Володимира Путіна особисто відвідати Китай цього року.

Також нагадаємо, наприкінці березня журналісти видання Bloomberg припустили, що президент РФ Володимир Путін поставив голову КНР Сі Цзіньпіна в "незручне становище", вирішивши розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.