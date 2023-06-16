Путін може втратити владу у разі поразки в Україні, — Кісінджер

Колишній держсекретар США заявив, що президент РФ може мати проблеми зі збереженням влади, якщо Москва припинить свої військові операції в Україні і підпише з Європою мирний договір.

Колишній держсекретар США Генрі Кісінджер в інтерв'ю агентству Bloomberg, яке було опубліковано 15 червня, сказав, що відносини між Росією та Європою мають у майбутньому будуватися на певних домовленостях та консенсусі.

"Я хотів би, щоб Росія визнала, що її відносини з Європою ґрунтуються на певних домовленостях і на якомусь консенсусі. Я вважаю, що ця війна, якщо вона буде закінчена правильно, зробить такий результат можливим", — сказав він.

На питання чи зможе Путін зберегти владу, якщо війна закінчиться на цих умовах, Кіссінджер відповів, що це малоймовірно.

За словами Кісінджера, важливо, щоб Україна вийшла з війни сильною демократичною державою. Він охарактеризував Путіна як персонажа російського письменника Федора Достоєвського, який як лідер умів дуже добре користуватися владою, а потім надто багато використав її по відношенню до України.

Довідка: Кісінджер є давнім прихильником реальної політичної дипломатії, вважаючи, що держави повинні ставити свої практичні цілі вище за моральні принципи. Кісінджер був держсекретарем США при адміністраціях президентів Річарда Ніксона та Джеральда Форда. Він також ставив вектор зовнішньої політики США під час холодної війни. Генрі Кісінджер, якому нещодавно, 27 травня, виповнилося 100 років, є цілою епохою в міжнародній політиці.

18 травня, повідомлялося про те, що Кісінджер розкритикував риторику Європи про членство України в НАТО. На думку колишнього держсекретаря США, Володимир Путін зробив "катастрофічну помилку", вторгнувшись на територію України, проте, на думку дипломата, частина провини також лежить на країнах Заходу.

Нагадаємо, що 7 травня Генрі Кісінджер заявив, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів до кінця 2023 року. За словами політолога, переговори стануть можливими завдяки політиці Китайської Народної Республіки.