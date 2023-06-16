Не горить і не тоне: чоловік 7 разів дурив смерть, перш ніж зірвати джекпот (фото)

Фране Селак 7 разів знаходився на волосину від смерті. Перший небезпечний для життя інцидент трапився у 1962 році, коли 17 людей померли після падіння поїзда у крижану річку.

Фране Селак із Хорватії пережив цілих 7 випадків, через які він міг померти. Проте низка його невдач ненадовго перервалася, коли 2005 року він виграв 600 000 фунтів стерлінгів у лотерею. Про це пише Daily Star.

Чоловік, який колись працював учителем музики, пережив авіакатастрофу та падіння автомобіля з 300-футового урвища. Перший небезпечний для життя інцидент трапився у 1962 році, коли 17 людей померли після падіння поїзда у крижану річку.

У наступні роки він випав з літака в 1963 році, потрапив в автобусну катастрофу в 1966 році, двічі пережив пожежу в машині в 1970 і 1973 роках, був збитий автобусом в 1995 році, а в 1996 його автомобіль впав з 300-футового обриву.

"Найневезучіший" переможець лотереї у світі розповів, що в кожному випадку він або відбувся незначними травмами, або зумів вибратися не отримавши жодних пошкоджень.

Чоловік виграв 600 000 фунтів стерлінгів у лотерею Фото: EuroPics

"Все, що мені потрібно в моєму віці, — це моя Катаріна. Гроші нічого не змінять. Коли вона з'явилася, я зрозумів, що в мене справді чарівне, благословенне життя. Я ніколи не думав, що мені пощастило пережити всі мої сутички зі смертю. Я думав, що мені не пощастило, що я взагалі в них потрапив", — говорив раніше Фране газеті Telegraph.

За повідомленнями, він продав свій розкішний будинок на приватному острові й роздав величезні суми друзям і родичам, залишивши собі лише суму, достатню для заміни кульшового суглоба, щоб він міг проводити час із дружиною, і для будівництва святилища Діви Марії на подяку за удачу.

Фране помер у 2016 році у віці 87 років. Чоловік був відомий тим, що зумів уникнути загибелі внаслідок семи нещасних випадків і згодом виграв у лотерею, за що був названий журналістами "найщасливішою людиною у світі".

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Також повідомлялося, що безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів. Переможець, який побажав залишитися анонімом, тривалий час відчував труднощі у пошуку роботи і перебував у скрутному становищі.