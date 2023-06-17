Кинув вибухівку: у Парижі затримали юнака через спробу замаху на Макрона

Затриманий заявив, що його метою було "кинути виклик" Макрону та висловити незгоду громадськості з його політикою.

У Франції затримали 20-річну молоду людину, яка спробувала кинути димову шашку у вертоліт, в якому перебував президент Еммануель Макрон. Йому висунуто звинувачення у замаху на лідера країни. Про це повідомляє видання Le Parisien.

"У п'ятницю в Парижі 20-річному юнакові було пред'явлено звинувачення у злочинній змові з метою вчинення терористичного акту, після чого його було ув'язнено. Його підозрюють у тому, що 27 квітня він кинув димову шашку у вертоліт президента Еммануеля Макрона", — пише видання.

Під час протесту проти пенсійної реформи президент Макрон планував вшанувати пам'ять Туссена Лувертюра, видатного борця за відміну рабства, який помер у ув'язненні у форті Шато-де-Жу. Інформація про візит президента проникла в ЗМІ, внаслідок чого противники реформи спробували прорватися до місця його прибуття.

"Військові були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб відбити їх. Церемонія завершилася. Коли президентський вертоліт Puma вже відлітав з місця події, молодик кинув у повітряне судно димову шашку", — додає видання.

Хлопця було затримано у своєму будинку. Антитерористична прокуратура висунула йому звинувачення у трьох можливих злочинах, які включають можливу загрозу життю солдатів у гелікоптері та замах на вбивство президента Еммануеля Макрона.

Затриманий зі свого боку заявив, що його метою було "кинути виклик" Макрону та висловити незгоду громадськості з його політикою. Він стверджує, що його вчинок був актом протесту та спробою привернути увагу до певних питань, пов'язаних із політичними рішеннями президента.

Нагадаємо, що 15 травня в місті Ам'єн, що на півночі Франції, антиурядові демонстранти побили онукового племінника дружини президента країни Еммануеля Макрона.

Раніше, 4 квітня, у французькому Авіньйоні з'явився мурал із президентом Франції Еммануелем Макроном в образі Гітлера. Так місцевий художник висловив свій протест проти того, що французький лідер ухвалив рішення застосувати статтю Конституції 49.3, яка дає змогу затвердити закон про пенсійну реформу без голосування в парламенті.