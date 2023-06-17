"Найстаріша жінка у світі" святкує 123 день народження: Книга рекордів Гіннеса сумнівається

Сумніви Книги рекордів Гіннесса викликані тим, що Амантіна душ Сантуш Дувіргем отримала свідоцтво про народження лише при оформленні пенсії, а її вік підтвердили чотири людини похилого віку.

Жінка, яка вважається найстарішою людиною у світі, відсвяткувала свій майбутній 123 день народження, який настане лише 22 червня. Про це повідомляє Express.

Амантіна душ Сантуш Дувіргем їла торт у штаті Парана, Бразилія, на заході, організованому цивільною владою штату.

Пенсійні записи показують, що неофіційна рекордсменка народилася 22 червня 1900 року, що робить її найстарішою людиною у світі.

Книга рекордів Гіннеса нині не визнає її претензії на звання найстарішої людини планети Земля, оскільки свідоцтво про народження їй видали лише тоді, коли вона почала отримувати державну пенсію, а її вік підтвердили чотири особи віком від 70 років.

Наразі світовою рекордсменкою є 116-річна Марія Браньяс Морера, іспанка, що народилася у США, яка відзначила день народження 4 березня 2023 року.

Морера здобула цю честь після смерті 118-річної французької черниці сестри Андре на початку цього року.

Вона народилася в Сан-Франциско у 1907 році та в дитинстві переїхала до Каталонії в Іспанії.

Останні 22 роки вона провела в будинку для літніх людей у північній іспанській провінції.

У жінки троє власних дітей, 11 онуків та 13 правнуків.

Найстаріша людина у світі за версією Книги рекордів Гіннеса Марія Браньяс Морера

Вона сказала, що її похилий вік пов'язаний з "порядком, спокоєм" та її звичкою "триматися подалі від токсичних людей".

Життя довгожительки включає дві світові війни, громадянську війну в Іспанії, пандемію іспанського грипу, а також пандемію Covid.

Їй вдалося побороти Covid лише за кілька тижнів після свого 113-річчя у 2020 році, і вона одужала за лічені дні.

Попри свій похилий вік, Марія Браньяс Морера є постійним користувачем соціальних мереж, публікуючи повідомлення у Twitter за допомогою своєї дочки.

Крім того, жінка захоплюється грою на піаніно.

Раніше вчені назвали основні умови довголіття, які не можна купити за гроші. Експерти, які вивчають збільшення тривалості життя людини, кажуть, що причина, через яку людина може прожити понад 100 років, криється в її ДНК — генах, успадкованих від батьків.

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