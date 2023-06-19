Неймовірна історія успіху: жінка обміняла шпильку для волосся на будинок (відео)

Демі Скіппер була вражена історією Кайла Макдональда, який за рік зміг обміняти канцелярське скріплення на двоповерховий будинок. Дівчина вирішила випробувати свої сили та запустила проект "Trade Me Project".

У США 30-річна Демі Скіппер всього за кілька місяців обмінювала різні предмети, починаючи зі шпильки для волосся, і тепер є власницею прекрасного приватного будинку. Про це пише Lad Bible.

2005 року жінку було вражено історією Кайла Макдональда, який за рік зміг обміняти канцелярське скріплення на двоповерховий будинок. Вона також вирішила випробувати свої сили та у травні 2020 року запустила проєкт "Trade Me Project".

Американка почала свій обмін зі звичайної шпильки для волосся, в результаті якого вона змогла отримати біжутерію натомість. Після цього вона стала власницею окулярів, пилососу, сноуборду, Apple TV, дизайнерських кросівок, приставки Microsoft Xbox, MacBook Pro, діамантових намист та тренажера.

Пропозиції для потенційних обмінів дівчина шукала у соціальних мережах.

Жінка обміняла трейлер на приватний будинок у штаті Теннессі Фото: The Guardian

Після завершення проєкт Демі досягла автомобіля Honda CRV, трьох тракторів та трейлера вартістю 40 тисяч доларів. У листопаді 2021 року, майже через півтора року вона обміняла трейлер на приватний будинок у штаті Теннессі.

"Коли я побачила будинок переді мною, я була в шоці. Я почала плакати у дворі. Я переконана, що сусід подумав щось на кшталт: "Що за чорт, наша нова сусідка божевільна". Це було справді дуже сюрреалістично", – поділилася вона.

З часом Скіппер провела ремонт у своєму новому будинку і вирішила показати, як він тепер виглядає.

Раніше Фокус писав, що "найнещасніше місто" в США завалено покинутими будинками. У цьому містечку знімався ремейк фільму "Жах на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon". Окрім цього, тут народилися члени родини Майкла Джексона.

Також раніше повідомлялося, що покинутий особняк засудженого мільйонера "розвалюється". Палац Гамільтон колись вважався одним з найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над особняком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.