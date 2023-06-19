За даними ЗМІ, Кремлю було нелегко знайти "взірцевого американця" на роль модератора. Урядовці пояснили, що "незалежна людина" мала підтвердити існування свободи слова у РФ, але у президента є "межа чутливості", і згадки Гааги — поза неї.

Чиновникам Кремля доручили створити на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) ілюзію того, що Росія — не ізольована у світі країна. Це завдання ускладнилось, коли до бойкоту іноземних учасників додались складнощі з пошуком модератора виступу президента РФ Володимира Путіна. Про це The Moscow Times розповів ексспівробітник Кремля.

"Цього року робилися спроби домовитися з декількома іноземцями, але в результаті нічого не вийшло", — передав він.

Співробітник Росконгресу повідомив журналістам, що на одну сцену з Путіним хотіли запросити навіть "улюбленця російської пропаганди" Такера Карлсона, звільненого з Fox News.

Колишній російський чиновник пояснив, що до виступів лідера країни-агресорки завжди готуються задовго до форуму. За його словами, формувати короткий список кандидатів та вести перемовини з ними починають завчасно.

"Авторитетний іноземець надає додаткову легітимність тому, що відбувається на сцені, що, звичайно, важливо для Путіна. Одна річ — наші телеведучі, які будуть ставити узгоджені та максимально комфортні питання. А інше — незалежна людина. Це свобода слова, яку ви так любите", — підкреслив він.

Однак співрозмовники видання визнали, що в умовах війни з Україною незалежний та непідконтрольний модератор міг би стати проблемою для Кремля. Зокрема, неприємності, за їхніми припущеннями, могли б спровокувати згадки ордера МКС на арешт президента.

"Президент любить гостроту дискусії, але, напевно, певна межа чутливості в нього теж є. Якщо там почнуть говорити, що він військовий злочинець і що його треба в Гаагу… Не знаю, яка була б у нього реакція", — сказав медійникам неназваний урядовець.

Згодом модератором був обраний політолог та історик радянського походження Дмитро Саймс, якого у РФ вважають одним з найуспішніших радянсько-російських емігрантів-експертів. У ЗМІ зазначили, що останні роки він був постійним гостем політичного шоу на пропагандистському "Першому каналі".

"Його завдання там відігравати роль "взірцевого американця", показувати глядачам, що є інша, "нормальна Америка". Ось його і віддячили, дослужився до почесної ролі модератора", — заявив журналістам давній знайомий Саймса.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив на ПМЕФ, що ЗС РФ нібито вже знищили під Києвом п’ять систем Patriot та не мають обмежень на удари. Він пригрозив, що війська країни-агресорки здатні уразити будь-яку будівлю в столиці.

Також під час свого виступу 16 червня на ПМЕФ Путін заявив, що Польща нібито претендує на західні території України. Він переконаний, що українські "бендерівці" ліквідували 1,5 мільйона євреїв.