Щось із фільму "Щелепи": розлючені акули напали на знімальну групу Netflix (фото)

Дві величезні акули тигрів встромили свої зуби в надувні човни робочої групи під час зйомок у віддаленому районі північно-західних Гавайських островів.

Команда, яка працює над фільмом Netflix "Наша планета II", була змушена здійснити аварійну висадку, коли дві 15-футові тигрові акули (4,5 метри) розірвали їхній надувний човен під час нападу. Інцидент стався поряд із Гавайськими островами. Про це пише Daily Star.

Зйомки останнього серіалу сера Девіда Аттенборо "Наша планета II" набули жахливого оберту, коли знімальна група зазнала нападу акул. Про це розповів режисер документального серіалу Netflix. Внаслідок нападу, описаного як "щось із фільму "Щелепи", дві величезні тигрові акули встромили свої зуби в надувні човни робочої групи під час зйомок у віддаленому районі північно-західних Гавайських островів.

Персоналу ледве вдалося уникнути небезпеки. Вони вимушено здійснили аварійну висадку на піщаний берег, після того, як ці хижаки "знищили" човен.

Досвідчена команда провела шість днів під вітрилом, подолавши понад 600 миль, щоб дістатися острова Лейсан, де, як вони стверджують, ніхто ще не знімав. Вони вирушили туди, щоб зняти на камеру перші польоти лайсанського альбатроса, морського птаха, що мешкає в північній частині Тихого океану.

Продюсер та режисер Тобі Наулан Фото: tobynotown/Instagram

"На нас ринув потік води, і тигрова акула стрибнула на човен і пробила в ньому величезні дірки. Вона була прокушена. Ми намагалися її відтягнути, але вона не піддавалася. Це було жахливо. Це була вже друга акула, яка напала на нас того дня", — сказав згадуючи про жахливе випробування, продюсер і режисер Тобі Наулан в інтерв'ю Radio Times.

На щастя, команда знаходилася всього за 100 метрів від суші, а човен був достатньо накачаний, щоб доставити їх до безпечного місця.

Продюсер серіалу Х'ю Корді розповів, що це був перший день появи акул на мілководді, коли стався напад.

"Це було схоже на щось із "Щелеп". Знімальна група була в паніці й, по суті, здійснила аварійну висадку на берег. Вони були неймовірно голодні. Можливо, не було достатньо природної їжі, і вони просто куштували все, що траплялося їм". у воді", — розповів він Forbes.

Раніше Фокус писав, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодону. Майкл Настасіо займався їхніми пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, що коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла досягати більше ніж 18 метрів, а кожен із їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також повідомлялося, що акулу проковтнула гігантська морська чудовисько. Капітан рибальської компанії Джон Броссар та його команда намагалися зловити на вудку рибу, але істота, яка плавала під їхнім човном, вистрибнула з води та вхопила їхню здобич.