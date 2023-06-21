Спонсорується Ротенбергом: у дочки Путіна знайшли віллу в Австрії, — розслідування (фото)

Вілла, біля якої часто бачили Воронцову, була куплена на позику від кіпрської компанії підсанкційного олігарха Аркадія Ротенберга.

Марія Воронцова, яка, ймовірно, є дочкою російського президента Володимира Путіна, може бути пов'язана з активами російського олігарха Аркадія Ротенберга і може володіти домом в австрійських Альпах. Про це повідомили розслідувачі Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

За даними видання, в Австрії знайшли віллу старшої дочки президента РФ Володимира Путіна.

Особняк за 10,8 млн. євро знаходиться в альпійському містечку Кіцбюель за адресою Oberleitenweg 31b.

За інформацією розслідувачів, віллу купив Аркадій Ротенберг, проти якого з 2014 року запроваджено санкції США та Євросоюзу. Площа ділянки – 800 кв. м, він обгороджений метровою живоплотом з ялин. З будинку відкривається вид на гірськолижну трасу.

За даними OCCRP, останніми роками туди неодноразово приїжджала старша дочка Путіна 38-річна Марія Воронцова. Як розповіла сусідка, росіянка "частенько" навідувалася туди, говорила з усіма "ідеальною німецькою", "і її чоловік голландець часто був з нею". Особливо охоче вони з'являлися там у січні, на православне Різдво. У гості до сестри кілька разів заїжджала молодша дочка Путіна 36-річна Катерина Тихонова.

"Можливо, це були найкращі сусіди, про яких можна лише мріяти", — каже один із місцевих мешканців.

У розслідуванні йдеться, що двоє інших заявляють, що одного разу на Різдво бачили у Кіцбюелі та самого Путіна. У квітні 2022 року австрійська розвідка розпочала розслідування про купівлю вілли, її власників та дотримання санкційного режиму.

"Відомо, що близькі до Кремля олігархи, такі як давні путінські друзі Ротенберги, які заробили статки на держконтрактах, спонсорують розкішне життя сім'ї президента", — каже австрійський експерт із боротьби з відмиванням грошей Флоріан Хорчичка.

Вілла дочки Путіна

Зазначимо, що ще 13 січня російські журналісти повідомили, що безпосередньо дочки Путіна заробили 10 млн. рублів за 2022-й рік. Минулого року старша дочка президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова заробила 9,6 млн рублів, тоді як молодша Катерина Тихонова — 5,7 млн. рублів.

А 20 квітня журналісти з'ясували, що президент РФ заборонив своїй старшій дочці Марії Воронцовій відзначати 37-річчя в одній із "дружніх країн", ймовірно, у Дубай.