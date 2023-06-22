У друга Путіна Аркадія Ротенберга знайшли 7 секретних вілл і квартир у Європі (фото)

В Австрії Аркадію Ротенбергу належить двоповерховий будинок, розташований недалеко від гірськолижного курорту Кіцбюель, у якому сусіди часто бачили доньку Володимира Путіна Марію Воронцову.

У сім'ї мільярдера Аркадія Ротенберга, друга президента Володимира Путіна, знайшли сім раніше невідомих вілл і квартир у Європі. Нерухомість записана на компанії, кінцевими бенефеціарами яких є олігархи. Про це йдеться в матеріалі "Важных историй", який підготовлено на основі масштабного витоку документів, пов'язаного з братами Ротенбергами.

У 495-метровій віллі на італійському курорті Порто-Черво на Сардинії майже два десятки кімнат, випливає з кадастрової виписки. Віллу оцінюють у 10,4 млн євро. Поруч із нею розташовані дві інші, якими теж володіють брати Ротенберги.

Вілли підпали під санкції і були заморожені. Владі Італії вдалося заблокувати майно Ротенбергів на 30 млн євро. Вона заморозила, зокрема, квартиру в столиці Сардинії Кальярі, віллу в комуні Вілласіміус, церкву в Тарквінії і готель у Римі, а також акції компаній і рахунки в банках.

Вілла на Лазурному березі у Франції в містечку Вільфранш-Сюр-Мер також належить Аркадію Ротенбергу через кохану Марію Бородунову. Вона купила будинок за 4,25 млн євро 2013 року.

Борис Ротенберг у Франції володіє кінним центром, двома віллами і квартирою в Езі. Крім того, олігарх купив на Лазурному березі дві земельні ділянки та авіаційний ангар.

У Монако Аркадій Ротенберг володіє 400-метровою квартирою в Sun Tower, яка розташована в самому центрі міста. Ще йому належать дві квартири в Ризі за 200 тисяч євро кожна.

OCCRP | Житловий комплекс Sun Tower

В Австрії Аркадію Ротенбергу належить двоповерховий будинок, розташований недалеко від гірськолижного курорту Кіцбюель. Місцеві жителі розповіли, що часто бачили в ньому дочку російського президента Марію Воронцову. Будинок придбали 2013 року за 10,8 млн євро. Ще одна вілла олігархів розташована в Іспанії. У 2013 році її купила дружина Бориса Ротенберга Карина за 9 млн євро.

MIGUEL LORENZO | Вілла на елітному іспанському курорті Oliva Nova Beach and Golf Resort

Нагадаємо, 20 червня ЗМІ розповіли, як російські підприємці Борис та Аркадій Ротенберги успішно обходять введені проти них 2014 року західні санкції, зберігаючи свої російські та зарубіжні активи.

25 лютого британське медіа повідомляло про фінансування Аркадієм Ротенбергом будівництва плавального комплексу в школі, до якої ходять діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон.