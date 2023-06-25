100 метрів за майже 13 секунд: іспанець встановив рекорд у спринті на підборах (відео)

Крістіан Роберто Лопес Родрігес поділився, що підготовка до забігу була непростою, однак він вже мав досвід, адже брав участь у схожих змаганнях в Іспанії. Попередній рекордсмен у цій категорії пробіг 100 метрів на підборах за приблизно 14 секунд.

34-річний Крістіан Роберто Лопес Родрігес пробіг спринт на 100 метрів на високих підборах, встановивши світовий рекорд. Про це повідомили в UPI.

Іспанець одягнув туфлі на семисантиметровій шпильці та пробіг 100 метрів за 12,82 секунди. Так він встановив світовий рекорд, обігнавши Андре Ортольфа, який у 2019 році пробіг 100 метрів на підборах за приблизно 14 секунд.

"Підготовка була дуже вичерпною та конкретною. Мені дуже складно бігати на високих підборах на високій швидкості", — заявив Родрігес.

Також рекордсмен розповів, що раніше вже брав участь у схожих "перегонах" в Іспанії.

"І вони завжди вдавалися для мене", — додав він.

Пресслужба "Світових рекордів Гіннеса" опублікувала у соцмережах відповідне відео з пробіжкою Родрігеса на підборах.

"Найшвидші 100 метрів на високих підборах (чоловіки) — 12,82 від Крістіана Роберто Лопеса Родрігеса", — зазначила пресслужба.

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