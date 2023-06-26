Досі є загадки: BILD змоделював загибель підводного човна "Титан" (відео)

Судячи з уламків, човен не витримав тиску води і зруйнувався. Усі п'ятеро людей на борту загинули миттєво.

Фахівці розробили анімаційне відео, що ілюструє трагічну загибель туристичного підводного човна, який вирушав до решток "Титаніка" в рамках елітного круїзу. Анімацію 26 червня представив німецький таблоїд Bild.

Як розповіли журналісти, судячи з виявлених уламків, корпус підводного човна не витримав тиску води, що призвело до його руйнування всього за кілька секунд. Усі п'ятеро людей, які перебували на борту, загинули миттєво.

Залишається незрозумілим, на якій глибині сталася трагедія і яка її причина. Зв'язок із підводним човном було втрачено в понеділок увечері, і досі незрозуміло, загинув він тоді чи в пізніший момент, зазначає видання.

Зник зв'язок: Батискаф віз туристів до затонулого "Титаніка" і зник — що відомо

19 червня стало відомо про втрату зв'язку з екіпажем батискафа "Титан", який доставляв туристів до затонулого лайнера "Титанік" у 1912 році. Батискаф зник в Атлантичному океані.

Пізніше Берегова охорона США повідомила, що на борту батискафа перебувало п'ять осіб, у яких був запас кисню на 96 годин.

ЗМІ передали, що один із членів екіпажу зниклого батискафа, ірландський дослідник Рорі Голден, зв'язався та опублікував повідомлення в соціальних мережах, де повідомив, що всі перебувають у безпеці. Він також просив не робити припущень про склад команди. Однак повідомлення вказувало на обмежені можливості зв'язку після його публікації в Інтернеті.

22 червня телеканал NBC повідомив про критичну ситуацію з батискафом через брак кисню, а пошукова операція дійшла до межі своїх можливостей. Прогнозувалося, що запас кисню може бути вичерпано протягом доби.

23 червня Берегова охорона США оголосила, що всі пасажири загинули миттєво внаслідок вибуху. Знайдені уламки на глибині близько 12 500 футів свідчать про "катастрофічну втрату тиску в камері".