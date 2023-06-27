"Несуть смерть і руйнування": США хотіли б, щоб "групи Вагнера" більше не існувало

У Вашингтоні заявляють, що члени ПВК "Вагнер" порушують права людини, і закликають усі країни не вступати в контакт із цим формуванням.

США висловили бажання, щоб російська приватна військова компанія, відома як "група Вагнера", зупинила свою діяльність і припинила своє існування. Про це на брифінгу заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Ми були б раді, якби "групи Вагнера" більше не існувало", — сказав Міллер.

Він зазначив, що представники "групи Вагнера", незалежно від того, де вони з'являються, приносять із собою "смерть і руйнування".

"Ми бачимо, як вони видобувають місцеві ресурси. Ми бачимо, як вони порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами Вагнера через згубні наслідки, які це матиме для їхніх країн і, особливо, для їхнього народу", — наголосив представник Держдепу.

Він також зазначив, що США продовжуватимуть вживати необхідних заходів для того, щоб притягнути до відповідальності як членів "групи Вагнера", так і їхніх наступників.

Нагадаємо, що глава Кремля Володимир Путін зробив заяву про те, що військові зупинили громадянську війну в РФ. За словами глави держави-агресора, військовослужбовці та силовики довели справою вірність народу і військовій присязі. Вони нібито діяли злагоджено під час пригожинського бунту і врятували мирних жителів.

Також повідомлялося, що, за оцінками "Інституту дослідження війни", Сергій Шойгу залишиться на чолі Міноборони, хоча в інформпросторі вже говорять про наступника.