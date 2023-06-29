Катастрофа "Боїнга" МАУ під Тегераном: Україна подає позов проти Ірану, — МЗС

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Boeing-737 рейсу PS752 був збитий неподалік Тегерана в січні 2020 року. Усі пасажири та члени екіпажу загинули.

Україна та ще низка держав подають позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану у зв'язку з катастрофою літака рейсу PS752 2020 року. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Telegram 29 червня.

"Україна та інші учасники Міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752", — написав Ніколенко.

Члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, що представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, заявили про намір притягнути Іран до відповідальності за незаконний удар по українському літаку.

"Між Іраном і Координаційною групою не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації", — йдеться в заяві.

Аварія рейсу PS752: що відомо

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Boeing-737 рейсу PS752 впав за 60 кілометрів від Тегерана 8 січня 2020 року. Усі 180 людей, які перебували на борту, загинули.

У квітні 2021 року секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що іранські військові збили літак МАУ навмисно. За його словами, про це свідчить відмова Ірану надати Україні повний доступ до розслідування обставин катастрофи.

При цьому судово-медична експертиза Канади, яка розслідувала катастрофу Боїнга МАУ PS752 під Тегераном, не виявила доказів, що армія Ірану цілеспрямовано збила пасажирський літак.

У квітні 2023 року першого фігуранта у справі про катастрофу літака Boeing-737 "Міжнародних авіаліній України" засудили до 13 років колонії. В обвинувальному акті зазначено, що командир комплексу ППО "Тор М-1", всупереч наказу командного пункту і без отримання дозволу та всупереч відповідним вказівкам, випустив дві ракети по українському літаку.