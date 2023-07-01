Поліцейський собака загинув, знайшовши велику партію отруєного кокаїну (відео)

За чотири роки вірної служби бельгійська вівчарка на прізвисько Кенія допомогла правоохоронцям знайти приблизно 12 тонн наркотиків.

Поліцейський собака на прізвисько Кенія помер через отруєний кокаїн, знайдений під час операції в Колумбії 13 червня. Про це пише видання Daily Express.

П'ятирічна бельгійська вівчарка Кенія допомогла Колумбійській національній поліції виявити партію наркотиків у порту міста Санта-Марта. Собака обшукав вантаж і вказав правоохоронцям на місце зберігання контрабанди, а незабаром після повернення на базу поліціянтів — помер. Ще один службовий пес, який брав участь в операції, захворів, але вижив.

Припускають, що тварини отруїлися токсичними речовинами, які підмішали в кокаїн. Слідчі проводять експертизу вилученої партії наркотиків, намагаючись з'ясувати точну причину події.

Кенія народилася 5 червня 2018 року в розпліднику поліцейської академії в колумбійській провінції Кундінамарка. Ще на першому році свого життя вона навчилася шукати заборонені речовини в кінологічній академії К-9, а потім вступила на службу в агентство з боротьби з наркотиками Національної поліції в порту. За чотири роки роботи собака допоміг правоохоронцям знайти понад 12 тонн кокаїну. Поліцейські нагородили вихованця посмертно.

"Ми з почестями попрощалися з Кенією в порту Санта-Марта, маленькою собакою, яка віддала своє життя, борючись із незаконним обігом наркотиків", — повідомили в колумбійській поліції.

Раніше писали, як покинутий власником пес став "Тваринкою року" в поліції Великої Британії. Перехожі знайшли бельгійську вівчарку на прізвисько Базз у 2021 році разом із чипом, за яким вийшли на господаря. Однак британець відмовився від вихованця, і його відправили до притулку. Невдовзі поліцейські забрали й навчили Базза, і той за рік допоміг провести 26 арештів і 71 переслідування.

Писали також, як поліцейський із Маріуполя знайшов свого пса Бена, якого не бачив 9 місяців. Тварина загубилася під час обстрілу, жила на окупованій території, а потім мандрувала Європою, аж поки волонтери не допомогли їй повернутися до господаря.