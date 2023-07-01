У Польщі виявили повітряну кулю з написами російською: у Міноборони відреагували

За інформацією журналістів, повітряний об'єкт було знайдено недалеко від військової бази.

Виявлений у районі Бранево об'єкт, за попередніми даними, є метеозондом. Про це Міністерство національної оборони Республіки Польща повідомило у Twitter.

Як зазначили у відомстві, зараз відповідні органи розслідують цю справу.

Місцеве видання PAP.pl з посиланням на правоохоронців поінформувало, що Вармінсько-Мазурська поліція передала невідомий повітряний об'єкт, схожий на повітряну кулю, військовим.

Офіцер прес-служби Рафал Яцковскі повідомив, що приблизно опівдні 30 червня місцевий житель повідомив правоохоронців про те, що знайшов у районі Бранево предмет, що нагадує повітряну кулю. Співробітники поліції виїхали на місце і забрали знайдений об'єкт, який згодом передали військовослужбовцям.

За інформацією медіа Fakt.pl, аеростат був знайдений у комуні Пененжно, недалеко від військової бази, розташованої в Бранево, де розташована 9-та Браневська бронекавалерійська бригада імені короля Стефана Баторія.

Також журналісти зазначають, що на об'єкті були написи російською мовою.

Нагадаємо, на початку квітня американські офіційні особи підтвердили, що китайська повітряна куля-шпигун, яка пролетіла над США, змогла зібрати розвіддані з кількох секретних американських військових об'єктів, перш ніж її було збито.

Військова розвідка Міноборони Великої Британії висловила думку, що повітряні кулі, збиті над Україною з 12 по 15 лютого, найімовірніше належать Росії. На думку військових, запуски аеростатів проводили, щоб виявити розташування української ППО.