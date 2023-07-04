Фінляндія створює умови для перекидання техніки НАТО до кордонів РФ, — Reuters

За словами експертів, доступ до території Фінляндії дає Альянсу нові можливості для спостереження, а також для стримування Російської Федерації.

У Фінляндії триває робота над проєктом, який сполучить атлантичне узбережжя НАТО з Норвегією та Кеміярві, що за годину їзди від кордону з Російською Федерацією. Про це пише Reuters 3 липня.

Як зазначають експерти, доступ до території Фінляндії дає НАТО нові можливості для спостереження, а також для стримування Росії.

Одним із прикладів модернізації фінської інфраструктури є удосконалення фінської залізниці навколо Торніо на кордоні зі Швецією.

Повідомляють, що роботи буде закінчено 2024 року, і вони полегшать Альянсу перекидання підкріплень і техніки з-за Атлантики до Кеміярві, за годину їзди від РФ і за сім годин їзди від російського ядерного бастіону і військових баз під Мурманськом.

За даними Фінського інституту міжнародних відносин, там базується Північний флот ВМФ РФ, до складу якого входять 27 підводних човнів, більше ніж 40 бойових кораблів, близько 80 винищувачів і запаси ядерних боєголовок і ракет.

"Вся річ у тому, щоб стримувати такі можливості з півночі", — зазначив генерал-майор США у відставці Гордон Б. Девіс-молодший.

Нагадаємо, 19 червня президент Фінляндії Саулі Нійністе запросив роз'яснення щодо статусу консульства РФ на Аландських островах, яке здійснює контроль над дотриманням договору про демілітаризацію Аландських островів.

Раніше, 6 червня, ми повідомляли про те, що дев'ять співробітників російського посольства були вислані з Фінляндії урядом після виявлення їхньої участі в розвідувальній діяльності, що є несумісною з дипломатичним статусом. Також у спецслужбі зазначили, що "це серйозна невдача для російської розвідки у Фінляндії".

Ще ми писали про те, що 30 травня співробітники прикордонної охорони Фінляндії показали тестову версію високого паркану, який будують зараз на фінсько-російському кордоні. Загальна висота паркану становить близько чотирьох метрів.