Пригожин особисто забрав у Петербурзі Glock, яким його нагородив Шойгу, — росЗМІ

Вилучені під час обшуків 10 мільярдів рублів отримував за довіреністю водій ексзаколотника, однак за зброєю він приїхав особисто. Євгену Пригожину повернули подарунок від Міноборони — іменний пістолет.

Зброю, знайдену під час обшуків, повернули очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Власник приїхав особисто в управління ФСБ РФ у Санкт-Петербурзі. Про це повідомили 5 липня у "Фонтанка".

За даними медіа, 4 липня до будівлі управління під’їхали дві автівки — BMW 7 Серії та Land Cruiser з охороною. Двері BMW відчинилися, і звідти вийшов Пригожин.

Як з’ясували журналісти, за кілька годин до цього голову ПВК офіційно запросили для повернення вилученої під час обшуків в його резиденції зброї. Раніше, 2 липня, Пригожину також повернули 10 мільярдів рублів, виявлених правоохоронцями. Однак гроші ексзаколотник отримував не особисто — їх віддали водію за довіреністю.

За інформацією медіа, в управлінні ФСБ керівник "вагнерівців" забрав два карабіни "Сайга", нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку "АРка", а також кілька рушниць та пістолетів.Окрім того, організатор заколоту на території РФ забрав іменний пістолет Glock, яким його до конфлікту нагородив міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу.

"Незабаром Євген Пригожин вийшов, а особи, що супроводжували його, винесли гвинтівки й склали їх в автомобіль. Кортеж поїхав", — описали в медіа.

Нагадаємо, окрім 10 мільярдів рублів водію Пригожина у Санкт-Петербурзі повернули сотні тисяч доларів та злитки золота. Сам він перебував у Москві.

5 липня пресслужба Міноборони Великої Британії проінформувала, що після збройного заколоту ПВК "Вагнер" із публічного поля зникли російські воєначальники. Зокрема, у британській розвідці звернули увагу на "зникнення" Сергія Суровікіна та Юнус-бека Євкурова.