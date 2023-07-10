Човен з 200 мігрантами із Сенегалу зник біля берегів Канарських островів, — ЗМІ

Іспанські рятувальники біля Канарських островів шукають човен з африканськими мігрантами, зниклими безвісти понад тиждень тому.

Іспанські рятувальники шукають у водах Канарських островів човен із щонайменше 200 африканськими мігрантами, зниклими безвісти понад тиждень тому, повідомляє BBC.

Відомо, що рибальський човен 27 червня відплив із Кафонтіна, прибережного міста на півдні Сенегалу, що розташоване приблизно за 1700 км від Тенерифе.

Група допомоги Walking Borders, яка також займається пошуком, вважає, що на борту було багато дітей.

Морська рятувальна служба Іспанії повідомила, що два аналогічні човни, на борту яких перебували ще десятки людей, також зникли безвісти.

Подробиць про два інші човни небагато. За словами Гелени Малено з Walking Borders, на борту одного з них перебуває близько 65 осіб, а іншого — до 60.

Так, на трьох човнах безвісти зникло близько 300 осіб.

Іспанська влада до пошуків залучила літак.

Небезпечний маршрут для нелегальних мігрантів

Подорож із Західної Африки на Канарські острови є одним із найнебезпечніших маршрутів для мігрантів, тому що вони зазвичай пливуть на простих рибальських човнах, які легко підкидаються потужними атлантичними течіями.

Минулого року щонайменше 559 людей загинули в морі, намагаючись дістатися до іспанських островів, повідомляє Міжнародна організація ООН з міграції (МОМ). Кількість загиблих на 2021 рік становила 1126 осіб.

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося про те, що біля узбережжя Греції затонуло перевантажене судно. За даними журналістів, щонайменше 79 мігрантів, які прямували до Італії, потонули. Ще сотні людей зникли безвісти.

Раніше, 28 лютого Фокус писав про те, що неподалік від італійського портового міста Кротоне затонуло судно, на борту якого перебувало близько 200 осіб. На борту затонулого човна, який кількома днями раніше вийшов із Туреччини, були мігранти з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану.