"На борту було 750 людей": біля узбережжя Греції затонуло перевантажене судно (фото)

За даними журналістів, щонайменше 79 мігрантів, які прямували до Італії, потонули. Ще сотні людей зникли безвісти.

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У середу, 14 червня, біля узбережжя Греції перевантажений човен з мігрантами перекинувся і затонув у відкритому морі. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що щонайменше 79 людей загинули, сотні пасажирів зникли безвісти. За даними благодійної організації з порятунку Alarm Phone, на борту судна могло перебувати близько 750 людей.

"За словами людей, на борту було 750 людей... Зараз ми чуємо повідомлення про аварії і побоюємося, що вони правдиві", — написали в Alarm Phone.

Місце затоплення човна з мігрантами

На фотографії, наданій береговою охороною Греції, видно людей, забитих у човен, який пізніше перекинувся.

Перевантажений човен з мігрантами

У публікації також зазначається, що 104 особи було врятовано. Їх доправили до грецького порту Каламата неподалік Пілоса.

Рятувальники несуть мігранта до машини швидкої допомоги

Врятовані після затоплення човна мігранти

Журналісти з'ясували, що судно вийшло із Лівії. Неназваний представник міністерства судноплавства сказав, що більшість людей на борту були вихідцями з Єгипту, Сирії та Пакистану. ЗМІ також стверджують, що судно прямувало до Італії з лівійського міста Тобрук.

Як відзначають автори публікації, це була смертоносна аварія біля узбережжя Греції за кілька років. У країні оголосили триденну національну жалобу.

Нагадаємо, що 26 лютого неподалік італійського портового міста Кротоне затонуло судно, на борту якого знаходилося близько 200 осіб. На борту затонулого човна, який кількома днями раніше вийшов із Туреччини, були мігранти з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану.

Раніше, 17 лютого, на території Болгарії було виявлено вантажівку з тілами 18 нелегальних мігрантів з Афганістану. Афганці знаходилися у спеціальній схованці, розташованій під відсіком із лісоматеріалом.

Ми також писали про те, що 26 січня 46 нелегальних мігрантів у Білорусі спробували перейти кордон із Польщею та закидали польський патруль камінням. Ніхто не постраждав, але пошкоджено службову машину Прикордонної служби.