Путін приїде на саміт БРІКС: усі глави держав візьмуть особисту участь, — президент ПАР

У зв'язку з ордером МКС на арешт президента РФ у ЗМІ припускали, що саміт БРІКС може відбутися віртуально. Президент ПАР спростував цю інформацію — за його словами, глави п'яти країн будуть в Африці особисто.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса на засіданні Ділової ради БРІКС у Сендтоні 13 липня заявив, що саміт відбудеться в серпні за особистої присутності п'яти глав держав, повідомляє EWN.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна, з'явилися припущення, що ця подія могла відбутися віртуально. Але Рамафоса сказав, що цього не буде. Це означає, що Путін, незважаючи на ордер МКС, буде особисто присутній на саміті БРІКС.

Рамафоса сказав бізнес-лідерам і послам, які зібралися в Sandton Convention Center, що саміт БРІКС не відбудеться віртуально, як дехто припускав.

"Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом — ні. Він буде віч-на-віч, очі в очі".

Голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніколау заявив, що всі глави держав п'яти країн БРІКС візьмуть участь у серпневій зустрічі.

"Очікуйте кількох глав держав. Але важливо те, що п'ять глав держав БРІКС візьмуть участь у форумі", — заявив Ніколау.

Свою участь у саміті, який має відбутися в Йоганнесбурзі, вже підтвердили щонайменше 22 глави держав.

Союз БРІКС

БРІКС (BRICS — скорочення від Brazil, Russia, India, China, South Africa) — міждержавне об'єднання, союз п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, ПАР.

Організацію (співдружність держав) було засновано в червні 2006 року, в рамках Петербурзького економічного форуму.

З 2009 року уряди країн БРІКС щорічно зустрічаються на офіційних самітах. Останній 14-й саміт БРІКС відбувся 24 червня 2022 року в Китаї.

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, що Путін може не полетіти в ПАР на саміт БРІКС. За словами російських журналістів, глава Кремля відчуває невпевненість через невдачі на фронті в Україні, військовий заколот Євгена Пригожина та ордер на арешт від МКС.

3 червня журналісти писали, що Володимир Путін став справжнім головним болем для Південної Африки. Повідомлялося, що Південна Африка гарячково шукає способи уникнути зустрічі з Путіним, можливо, шляхом перенесення саміту БРІКС в іншу країну.