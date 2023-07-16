Матір Ілона Маска показала, кого її син готує собі в наступники (фото)

До наймолодшої дитини Ілон Маск має особливо теплі почуття.

52-річний американський підприємець, інженер і мільярдер, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск — не тільки всесвітньо відомий ексцентричний геній, а й багатодітний батько. У нього дев'ятеро дітей, однак, він особливі почуття має до свого наймолодшого сина, дворічного X AE A-XII, матір'ю якого є канадська співачка Граймс, Ілон схоже, відчуває особливі почуття. Він не тільки бере малюка з собою на всілякі конференції, а й змалечку долучає до бізнесу. Як мільярдер готує спадкоємця до майбутнього, на своїй сторінці у Facebook показала бабуся хлопчика Мей Маск.

75-річна модель, письменниця і нутриціологиня опублікувала кілька фото, де показала, як Ілон йде заводом SpaceX, ведучи за руку сина, а на одному фото і зовсім взяв його на руки.

Фото: Maye Musk/Facebook

"Пізно вночі @spacex", — йдеться у підписі.

Незважаючи на те, що за вікном ніч, як видно на знімках, у будівлі працюють люди, та й дитині не спиться. Або, можливо, Маск привчає сина до того, що в дорослому житті тому доведеться працювати від зорі до зорі, як це робить його батько.

Фото: Maye Musk/Facebook

Як уже згадувалося вище, у мільярдера дев'ять дітей від трьох жінок. Але дивні імена носять тільки його діти від Граймс. Повне ім'я сина, народженого 2020 року, — X AE A-XII "Екс Еш Е Дванадцять" (Ex Ash A Twelve), але батьки звуть його просто Х. Також у пари є спільна дочка на ім'я Exa Dark Sideræl, народжена від сурогатної матері в грудні 2021 року. Її ім'я звучить, як Екса Дарк Сідерель, але вони називають її Y.

Раніше Фокус писав, що в листопаді 2021 року Ілон Маск таємно став батьком близнюків. Мати малюків — Шивон Зіліс, виконавчий директор проєкту його компанії Neuralink.

Ми також розповідали, що син Маска на ім'я Ксав'єр, подав документи до суду, бажаючи змінити стать, ім'я та прізвище. Він заявив, що не хоче мати нічого спільного зі своїм батьком, і що тепер його звуть Вівіан.