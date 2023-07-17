"Цього я і хотів": художник з Італії відреагував на критику свого муралу в Маріуполі

Вуличний італійський художник Джорит Чіро Черулло звинуватив журналістів у тому, що вони "8 років ігнорували народ Донбасу", повторивши тези російської пропаганди.

Художник з Італії Джорит Чіро Черулло, який намалював у тимчасово окупованому Маріуполі мурал на багатоповерхівці, прокоментував критичні висловлювання у свій бік. Відповідний пост він написав на своїй сторінці в Intagram 16 липня.

Черулло заявив, що на створення муралу в Маріуполі його нібито надихнула дівчинка на ім'я Настя. За його словами, обличчя дитини передає "страждання дітей Донбасу, які росли 8 років під бомбами Києва".

Італійський художник заявив, що журналісти, "8 років ігнорували народ Донбасу", а тепер критикують його творчість. Він також визнав, що деякі елементи взяв зі знімка австралійської фотографки.

"Але в будь-якому разі я люблю вас і дякую вам, тому що завдяки вам уся Італія говорить про Донбас, а це саме цього я і хотів", — підсумував Черулло.

Мурал Черулло в Маріуполі: що відомо

Джорит Чіро Черулло намалював мурал із зображенням дівчинки на території окупованого Маріуполя. При цьому він не уточнив, як потрапив до захопленого росіянами міста.

Художник стверджує, що Україна з 2014 року нібито контролюється США, а Луганськ і Донецьк нібито 8 років боролися за "самовизначення". Сам він вважає, що Італія повинна вийти з НАТО і відмовитися розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників.

Пізніше австралійська фотографка Хелен Віттл заявила, що Черулло використовував у створенні муралу фотографію її авторства, зроблену 2018 року. Вона зазначила, що не давала дозволу на використання знімка.

"Мої думки та погляди жодним чином не збігаються з думкою художника", — заявила Віттл.

Фото австралійської дівчинки було використано для створення муралу в Маріуполі

Нагадаємо, що в грудні минулого року російські окупанти знищили символічний мурал "Мілана" в Маріуполі. Замість дівчинки з іграшковим ведмежам на будинку з'явився напис: "Санкт-Петербург Маріуполю".