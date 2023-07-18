Арешт Путіна в ПАР вважатиметься оголошенням війни, — президент Південної Африки

За словами Сиріла Рамафоси, у Південній Африці не бачать необхідності в тому, щоб публічно говорити про намір заарештувати російського президента, якщо він приїде на саміт БРІКС.

У вівторок, 18 липня, у Південно-Африканській Республіці було оприлюднено письмові свідчення президента Сиріла Рамафоси у відповідь на клопотання прокурора про арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна, якщо він прибуде до Південної Африки на саміт БРІКС. Про це пише IOL News.

Повідомляється, що південноафриканський лідер назвав заяву окружного прокурора "абсолютно некомпетентною". За його словами, припис про арешт і видачу Володимира Путіна неможливо обґрунтувати.

Водночас Рамафоса зазначив, що, згідно з постановою уряду, саміт БРІКС проведуть так, щоб ПАР змогла дотриматися своїх міжнародних і юридичних зобов'язань.

Президент Південної Африки також відкинув припущення прокурора, згідно з яким, його країна повинна була публічно озвучити намір затримати російського лідера після видачі ордеру на його арешт із боку МКС.

"Уряд знає свої зобов'язання. Він не бачить необхідності оголошувати про це публічно. Південна Африка зобов'язана зберігати конфіденційність щодо того, як вона має намір обробляти ордер", — зазначив Рамафоса.

Південноафриканський президент також визнав, що вів конфіденційні переговори з МКС. Зокрема, згідно з його письмовими свідченнями, у РФ дали зрозуміти, що арешт Володимира Путіна вважатиметься оголошенням війни.

"Було б несумісно з нашою Конституцією ризикувати вступити у війну з Росією. У мене є конституційні зобов'язання щодо захисту національного суверенітету, миру та безпеки Республіки", — підсумував Сиріл Рамафоса.

Нагадаємо, що за даними Bloomberg від 14 липня, Росія відмовила президенту ПАР Сирілу Рамафосі в тому, щоб російську делегацію очолював глава МЗС РФ Сергій Лавров, а не президент Володимир Путін під час саміту БРІКС у серпні.

Раніше, 13 липня, Сиріл Рамафоса на засіданні Ділової ради БРІКС у Сендтоні 13 липня заявив, що саміт відбудеться в серпні за особистої присутності п'яти глав держав. Це означає, що Путін, попри ордер МКС, може бути особисто присутнім на засіданні.