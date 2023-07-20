"Будуть збивати": у РФ пояснили, чому Путін не полетів на саміт БРІКС (відео)

На думку російських пропагандистів, якби президент РФ вирушив до Південної Африки, то Великобританія і США могли б збити його літак.

На державному телебаченні Російської Федерації прокоментували відмову президента Володимира Путіна від відвідування саміту БРІКС у Південно-Африканській Республіці. Про це йшлося в ефірі федерального каналу "Россия 1".

Один із пропагандистів заявив, що знає причину, яка змусила російського президента відмовитися від поїздки в ПАР. За його словами, була загроза того, що літак із Володимиром Путіним на борту стане мішенню.

"Путін не полетів тому, що є небезпека того, що американці і британці будуть збивати. Їм було заздалегідь відомо, вони намовили заздалегідь віцепрезидента ПАР, який насправді не підпорядковується президенту, у нього конфлікт із президентом ПАР, і він придумав як пояснити, чому Путін не приїде", — сказав пропагандист.

Слідом ведуча Ольга Скабєєва додала, що це була "конспірологічна теорія" і оголосила перерву на рекламу.

Нагадаємо, 19 липня у пресслужбі Офісу президента Південно-Африканської Республіки заявили, що президент РФ Володимир Путін, якому загрожує арешт за ордером Міжнародного кримінального суду, не поїде на саміт БРІКС у ПАР у серпні. Замість нього російську делегацію очолить глава МЗС Сергій Лавров.

Раніше, 18 липня, стало відомо, що південноафриканський президент Сиріл Рамафоса вів конфіденційні переговори з МКС. Згідно з його письмовими свідченнями, у РФ дали зрозуміти, що арешт Володимира Путіна в ПАР вважатиметься оголошенням війни.

Ми також писали про те, що за даними ЗМІ від 3 червня, Володимир Путін став справжнім головним болем для Південної Африки. Країна хотіла б виглядати стійким послом миру, проте виявилася втягнутою в низку міжнародних скандалів.